Transalpina, refugiu pentru turiștii care au vrut să scape de căldură

Cea mai înaltă șosea din țară, Transalpina, a fost refugiul perfect al celor care nu au suportat căldura de la sfârșitul săptămânii trecute.

Sute de autoturisme au tranzitat în fiecare zi șoseaua, iar conducătorii auto și turiștii s-au bucurat de răcoarea munților Parâng. Ascensiunea pe cel mai înalt drum din țară începe în stațiunea montană Rânca, din județul Gorj.

Aici turiștii au posibilitatea de a petrece câteva zile, dat fiind faptul că sunt peste 800 de pensiuni, cabane și hoteluri, cu sute de locuri de cazare. Cabanierii din Rânca așteaptă redeschiderea restaurantelor și a altor unități de alimentație publică, pentru ca numărul turiștilor care trec pragul pensiunilor să fie și mai mare.



Cert este că Transalpina a devenit principalul obiectiv vizitat de turiștii români și străini în județul Gorj. De la an la an, numărul vizitatorilor este într-o continuă creștere, iar acest lucru se vede din statisticile Secției de Drumuri Naționale Târgu Jiu, care numără an de an sute de mii de autovehicule ce urcă la Rânca pentru a tranzita Transalpina.

A fost deschis și Muzeul civilizației montane

Turiștii care au fost weekendul trecut la Rânca au avut la dispoziție pensiunile și cabanele cu bucătărie proprie și, astfel, s-au putut păstra regulile de distanțare și de prevenire a răspândirii coronavirusului. Nu au fost probleme din acest punct de vedere, mai ales că în Rânca este spațiu destul pentru toată lumea, inclusiv pentru cei care vin să nu stea în cabane, ci să meargă în drumeții montane.

Sunt destui turiști care preferă să urce pe Vârful Păpușa și să admire peisajele montane, dar care parcurg Transalpina pentru a face fotografii.

La finalul săptămânii trecute, în Rânca a fost deschis pentru vizitare și Muzeul Civilizației Montane.

Sunt deschise și stânele din zonă, care abia așteaptă relaxarea măsurilor din pandemie pentru a putea oferi vizitatorilor condiții și mai bune pentru servirea produselor tradiționale ciobănești, precum bulzul, tocanul de oaie sau brânza de Novaci.