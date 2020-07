Guvernul va aproba Legea privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic şi o va transmite la Parlament spre dezbatere şi adoptare în procedură de urgenţă, a declarat prim-ministrul Ludovic Orban.

„Şedinţa de astăzi are un singur punct pe ordinea de zi şi anume Legea privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic. V-o spun că exista bază legală şi înainte pentru toate măsurile pe care le-am luat. Şi îmi pun aşa o întrebare, unde am fi fost, dacă nu am fi putut să luăm aceste măsuri de izolare la domiciliu şi de introducere în carantină instituţionalizată ? (…) Astăzi trebuie să dezbatem şi să aprobăm acest proiect de lege, îl vom transmite la Parlament, voi solicita Parlamentului dezbaterea în procedură de urgenţă, astfel încât cât mai repede posibil să restituim baza legală în urma deciziei Curţii Constituţionale care să ne permită să putem să combatem eficient şi să avem la dispoziţie toate instrumentele pe care le au toate celelalte ţări”, a afirmat, luni, Orban, în cadrul şedinţei de Guvern.

Principalele declarații după ședința de Guvern

Nelu Tătaru, ministrul Sănătății:

A fost aprobat în ședința guvernului un proiect care să inițieze măsuri sanitare pentru situații deosebite;

E necesar pentru a putea gestiona pandemia;

Ați putut observa de vineri până azi modificările de abordare a tot ce a însemnat carantină și internare;

Suntem în evaluarea persoanelor care au părăsit izolarea sau carantinarea;

Avem o diferență de număr de pacienți în spitale de 550 mai puțini internați în spitale în ultimele două zile;

Acest proiect de lege a fost aprobat în guvern, va merge în regim de urgență în Parlament;

Sper ca interesul național să nu lase loc de interpretare politică.

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență:

Proiectul de lege abordează problema mai general, nu doar pentru Covid, poate fi aplicat și în alte situațiid e risc biologic și epidemiologic<

Proiectul începe cu mai multe definiții. Termenul ”carantina persoanelor” se va referi la persoane sănătoase.

Termenul ”izolare” se va referi la persoanele bolnave sau infectate

Proiectul prevede, ca excepție, dacă e depășită capacitatea spitalelor, ca izolarea să poată fi făcută și la domiciliu

Există și posibilitatea instituirii unor măsuri de către comandantul acțiunii, care apoi trebuie supuse validării Comitetului Național pentru Situații de Urgență

Prefecturile, prin Comitetele județene pentru situații de urgență, la propunerea DSP, pot aproba carantinarea unor zone din județele lor.

Dar nimeni nu va lua decizia singur. Întotdeauna va exista o implicare a părții științifice: DSP, Institutul Național de Sănătate Publică etc. Legea se referă și la situațiile în care se instituie măsurile de carantină sau izolare: epidemie declarată de Ministerul Sănătății, urgență de sătătate publică declarată de OMS, pandemie declarată de OMS, eveniment neobișnuit declarat de DSU sau Ministerul Sănătății

Prin excepție, dacă un medic constată un risc de trasmitere comunitară al unei boli extrem de contagioase, informează DSP și poate lua decizia de carantinare sau izolare până se iau măsurile la nivel zonal sau național