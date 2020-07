Pentru prevenirea și limitarea îmbolnăvirilor cu Covid-19, incepând cu seara de 03 iulie a.c., politiști, jandarmi, polițiști locali, precum și reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Inspectoratului Teritorial de Muncă, Direcției Sanitar Veterinare, Direcției de Sănătate Publică si cei de la Protectia Consumatorului, sub coordonarea prefectului judetului Gorj, vor desfășura acțiuni pentru verificarea respectării măsurilor impuse în contextul stării de alertă.

Astfel, se vor desfășura activități de verificare cu efective mărite in zone aglomerate, centre comerciale, piețe, târguri, piscine și terase.

Totodată, printre prioritatile echipelor de verificare vor fi și mijloacele de transport în comun.

De la începutul acțiunii și până în această dimineață, la nivelul județului Gorj au fost verificate 88 de societăți comerciale.

Au fost oferite recomandări pentru prevenirea faptelor care pot constitui un pericol pentru sănătate publică, fiind aplicata o singura sancțiune pentru nerespectarea prevederilor Legii 55/2020 pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de Covid-19,dintre care 21 fiind pentru nerespectarea măsurilor de protecție individuală.

De asemenea, au fost aplicate și 46 de sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor O.U.G 195/2002 privind circulația pe drumurile publice și Legii 61/1991privind ordinea și liniștea publică, în valoare totală de aproape 32.000 lei

Acțiunile de acest gen continua, iar echipele mixte vor acționa zilnic pentru prevenirea răspândirii noului coronavirus.

Acțiuni similare și în Dolj

De la începutul acțiunii și până în această dimineață, au fost suplimentate fortele si mijloacele auto din teren, la nivelul județului Dolj, desfasurand activitati pentru prevenirea raspandirii virusului Covid 19, 122 de efective.

Astfel, au fost verificate peste 80 de societăți comerciale,fiind aplicate 62 de sancțiuni contraventionale in valoare de peste 50.000 de lei, pentru nerespectarea normelor la circulația rutieră și pentru fapte de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice.

De asemenea, in urma verificarilor efectuate in Craiova, la o terasa, a fost aplicata o sanctiune contraventionala in valoare de 10.000 de lei, pentru nerespectarea masurilor instituite pe perioada starii de alerta.

Acțiunile vor continua in acest weekend, in vederea constientizarii tuturor cetatenilor cu privire la necesitatea respectarii masurilor de protectie si distantarii sociale.