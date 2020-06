Primăria Târgu Jiu a dat chix cu dezinsecția

Primăria Târgu Jiu nu a reușit să organizeze dezinsecția nici până în prezent.

Ar fi trebuit să aibă deja loc patru etape ale dezinsecției, două la sol și două prin aviotratament. Potrivit primarului din Târgu Jiu, dezinsecția era destinată în principal eliminării căpușelor și țânțarilor, însă au fost probleme cu organizarea licitației.

„Am o veste proastă pentru responsabilii din primărie care trebuia să se ocupe de licitația pentru dezinsecție: vineri o să purtăm o discuție care nu le va fi pe plac. Din data de 9 iunie, termenul-limită de depunere a ofertelor, era timp suficient să se desemneze un câștigător și aflu cu surprindere că unii nu și-au făcut treaba. Ei bine, când voi reveni la primărie, nu vreau să aud scuze, mai ales că sunt pus în situația de a răspunde în fața cetățenilor pentru această întârziere! Am transmis, deja, celor responsabili că au timp până vineri să repare această greșeală impardonabilă, apoi vom sta de vorbă. Cei care mă cunosc știu bine că am fost înțelegător cu angajații, dar dacă cetățeanul plătitor de taxe are de suferit, atunci aceștia va trebui să răspundă! Nu admit astfel de derapaje! O să discut și cu domnul viceprimar să urgenteze procedura și prezint scuze cetățenilor afectați de această problemă“, a declarat Marcel Romanescu, edilul din Târgu Jiu.



Este prima dată în ultimul deceniu când dezinsecția nu este făcută la timp în municipiul Târgu Jiu.