Cinci copii din Dolj, omorâţi de nitriţii proveniţi din apa de băut

Numai în ultimii cinci ani, nitriţii proveniţi din apa de băut au dus la decesul a cinci copii, potrivit IML. Cel mai cunoscut este cazul a doi fraţi din comuna Argetoaia, care au murit în 2015 în drum spre spitalul din Filiaşi. Ultimul raport DSP arată că peste 50% din staţiile de apă din Dolj nu au autorizaţie sanitară. Apa este plină de nitriți și bacterii, foarte periculoase pentru sănătate. Pentru copii, apa infestată poate deveni letală.

Apa infestată din Dolj face victime. Potrivit datelor Institutului de Medicină Legală (IML) Craiova, cinci copii au murit în ultimii cinci ani din cauza intoxicaţiilor cu nitriţii proveniţi din apă. În 2015, un băieţel de un an şi şapte luni şi o fetiţă de trei ani şi patru luni din Argetoaia au murit în drum spre Spitalul Filiaşi. Părinţii au sunat la 112, dar medicii nu au mai putut face nimic. Moartea a fost fulgerătoare şi violentă. În cauză, a fost întocmit şi un dosar penal pentru ucidere din culpă, care a fost clasat doi ani mai târziu. Analiza probelor biologice a arătat că micuţii au decedat din cauza intoxicaţiei cu nitriţi.

În 2017, tot din cauza nitriţilor a murit o fetiţă de cinci luni din Tălpaş, iar în 2018, o fetiţă de şapte săptămâni din Fărcaş. În 2019 a murit un băieţel de o lună din Celaru. Potrivit specialiştilor, intoxicaţiile cu nitriţi sunt frecvente în Dolj. Din această cauză, adulţii ajung să aibă probleme cu rinichii, iar copiii mor pe capete. În multe dintre comunele în care primarii au introdus apă în sistem centralizat, apa care curge la robinet este nepotabilă.

Un documentar publicat recent de publicaţia online Recorder arată situaţia dramatică din sudul României. Judeţele Dolj, Olt, Mehedinţi şi Gorj se află în topul celor cu probleme. Potrivit DSP Dolj, doar 47 din cele 99 de staţii de apă din judeţul Dolj sunt autorizate sanitar în prezent. Pentru 18 staţii autorizaţiile au fost respinse după ce a fost analizată potabilitatea apei, ele având depăşiri ale limitelor admise la nitraţi, bacterii, amoniu şi clor.

Ce spun primarii din comunele cu decese

În comunele în care au murit copii, primarii spun că sunt probleme în pânzele freatice de mică adâncime, din cauza agriculturii intensive practicate aici. Gabriel Dănciulescu, primarul din Tălpaş, spune că în prezent localnicii folosesc apă din fântânile proprii. Din acest an însă, locuitorii vor avea apă în sistem centralizat. „Avem în derulare un proiect de introducere a apei potabile în sistem centralizat. Reţeaua are 16,5 kilometri, este finalizată, urmează să facem recepţia. Am făcut analizele şi, într-adevăr, avem puţin depăşite limitele la nitraţi. La noi este o zonă petrolieră, fântânile nu au apă potabilă. Puţurile sunt forate la o adâncime de 130 de metri“, a afirmat acesta.



Şi la Fărcaş oamenii beau apă din fântâni. Din această toamnă, ei vor avea însă apă în sistem centralizat, ne asigură primarul Sorin Bitoleanu. Apa trebuie însă tratată, pentru a deveni potabilă. „Reţeaua de alimentare cu apă este în lucru, la toamnă o vom da în funcţiune. Avem două puţuri forate, 10 km de conducte. Sistemul va deservi 800 de gospodării. Într-adevăr, am făcut analiza apei şi avem puţin depăşiri ale valorilor admise la amoniu, dar apa se poate trata. Oricum, este mult mai bună decât a comunelor învecinate. Mi-au spus că dacă am staţie de osmoză extrage tot din ea, devine apă plată. Am făcut până acum analize la trei fântâni curgătoare de suprafaţă şi erau puţin depăşite valorile la nitriţi, dar în final a rezultat că apa este potabilă“, a declarat Sorin Bitoleanu.

Comuna Celaru figurează printre cele cu staţii autorizate sanitar. Primarul Lucian Lion şi-a amintit despre băieţelul mort în 2019 şi a explicat ce s-a întâmplat.

„Avem reţea de alimentare cu apă şi serviciu propriu de furnizare a apei. Apa este în parametri, puţin cam dură însă. Ştiu de cazul respectiv, acea familie folosea apă din fântâna proprie. După aceea i-am branşat la reţeaua publică. Fântânile din comună se alimentează din pânza freatică de suprafaţă, care este infestată cu nitraţi. Noi am săpat puţuri de adâncime, la 63, respectiv 90 de metri, unde apa este microbiologic pură“, a afirmat primarul.

Cum trebuie să fie apa potabilă

Potrivit legii, apa potabilă trebuie „să fie lipsită de microorganisme, paraziţi sau substanţe care, prin număr sau concentraţie, pot constitui un pericol potenţial pentru sănătatea umană“, iar concentraţiile trebuie să se încadreze în anumiţi parametri, astfel: amoniu – 0,50 mg/l; nitraţi – 50 mg/l; nitriţi – 0,50 mg/l; turbiditate – 5 UNT; pH – 6,5-9,5; cloruri – 250 mg/l; cianuri totale – 50 g/l. Prin apă potabilă se înţelege „orice tip de apă în stare naturală sau după tratare, folosită pentru băut, la prepararea hranei ori pentru alte scopuri casnice indiferent de originea ei şi indiferent dacă este furnizată prin reţea de distribuţie, din rezervor sau este distribuită în sticle sau alte recipiente“.

Cum acţionează nitriţii

Conform DSP Dolj, apa infestată este foarte periculoasă pentru copiii sugari, de până la un an. Aceştia pot avea probleme respiratorii din cauza circulaţiei inadecvate a oxigenului în sânge. În organismul uman, nitraţii (NO3) se transformă în nitriţi (NO2). Combinându-se cu hemoglobina, aceştia formează methemoglobina, care este incapabilă să fixeze şi să transporte oxigenul de la plămâni către ţesuturi, ceea ce duce la anoxie, manifestată prin cianoză, asfixie şi chiar deces. Cel mai cunoscut simptom al acestei boli este culoarea albăstrie pe care o capătă pielea, în special în jurul ochilor şi gurii.