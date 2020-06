Întârzie acordarea voucherelor de vacanţă la CEO

Unii dintre angajații Complexului Energetic Oltenia și-au rezervat vacanțe, de luna aceasta, dar nu pot folosi voucherele.

Tichetele respective nu au mai ajuns la salariați, cu toate că unii vor pleca din acest final de săptămână la mare. Ar fi trebuit să folosească voucherul de vacanță pentru a achita o parte din sejurul pe care l-au rezervat. Cea mai mare parte a agențiilor de turism nu a dorit să anuleze vacanța, ci doar să amâne.

Fiind puși în situația de a pierde sau de a amâna concediul la mare, salariații Complexului Energetic Oltenia fac acum demersuri pentru a obține tichetele de vacanță. Gabriel Căldărușe, președintele Sindicatului Mine Energie Oltenia, a declarat că în fiecare zi este întrebat de colegi când o să fie distribuite tichetele de vacanță.

„Oamenii au tot încercat, dar nu au primit vreun răspuns. Eu am întrebat la administrație și sunt șanse ca săptămâna aceasta să înceapă să vină cardurile cu voucherele de vacanță. Așa cum a fost situația este și o așteptare și angajații CEO vor să plece în concediu câteva zile, mai ales că este această facilitate. Anumite agenții au înțeles și au fost de acord cu amânarea plății prin intermediul voucherului”, a spus Gabriel Căldărușe, lider de sindicat în Complexul Energetic Oltenia.

Cota de cărbune de 10 tone

Pe lângă vouchere de vacanță, la nivelul Complexului Energetic Oltenia este reglementat și un ajutor de încălzire pentru perioada de iarnă. În ciuda problemelor economice, compania a continuat să acorde și în 2020 cele două facilități angajaților din minerit și din termocentrale. Cota de cărbune este de 10 tone și este prevăzută în Contractul colectiv de muncă.

Cererile pentru ca angajații să beneficieze de cele 10 tone de lignit la un preț redus pot fi depuse până pe 15 iulie. An de an, peste 8.000 de mineri și energeticieni, din peste 12.000, depun solicitări pentru a intra în posesia cărbunelui. Este vorba de angajați care au gospodării în mediul rural, unde pot utiliza cărbune pentru a asigura încălzirea de iarnă.

Peste 11.000 de angajați au fost în șomaj tehnic în ultimele două luni

Complexul Energetic Oltenia nu are deloc o situație economică bună. Pentru anul 2020 au fost estimate pierderi de peste 800 de milioane de lei. Acestea provin în special din taxele de poluare pe care compania trebuie să le achite an de an. Este vorba de certificatele de CO2.

Din cauza problemelor economice, dar și din cauza pandemiei de coronavirus, Complexul Energetic Oltenia și-a trimis prin rotație angajații în șomaj tehnic. În luna mai au fost prin rotație în șomaj tehnic peste 11.000 de mineri și energeticieni din Complexul Energetic Oltenia. Este un număr record pentru județul Gorj, respectiv cel mai mare număr de salariați trimiși acasă de un agent economic într-o singură lună.

Nu se știe dacă în anii următori compania va mai avea resurse să acorde beneficii angajaților. Cert este că, pentru încă un an, acestea sunt reglementate de Contractul Colectiv de Muncă semnat între sindicate și administrație.