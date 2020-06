CEO funcționează cu patru grupuri energetice și a crescut livrările

După aproape o jumătate de an în care a avut probleme majore cu vânzările de energie, Complexul Energetic Oltenia a început, din această săptămână, activitatea cu patru grupuri energetice.

Săptămâna trecută se lucra cu doar două blocuri energetice la Termocentrala de la Rovinari și se livrau la un moment dat doar 350 MW oră. Începutul săptămânii a venit cu o creștere a cererii de energie pe bază de cărbune și cantitatea livrată în Sistemul Energetic Național aproape s-a dublat.

Luni, termocentralele companiei produceau peste 700 MW oră și se aflau pe locul al doilea în clasamentul producătorilor naționali de energie electrică. Mai mult decât atât, sunt șanse ca livrările să mai crească, având în vedere anunțul conducerii Complexului Energetic Oltenia că de la 1 iulie va intra în vigoare un nou contract de vânzare-cumpărare de energie electrică. Acesta va trebui să fie onorat de către termocentralele din Gorj și din Dolj.

Funcționează cu grupuri la Rovinari, Turceni și Craiova 2

Complexul Energetic Oltenia avea luni în funcțiune blocuri energetice la Rovinari, Turceni și la Craiova 2. La Termocentrala Rovinari sunt puse în funcțiune grupurile energetice numerele 3 și 4. De asemenea, la Sucursala Electrocentrale de la Turceni funcționează grupul energetic 4, iar la Craiova 2 este funcțional blocul energetic numărul 1.

Compania a mers atât de prost în primele luni ale anului, încât a fost nevoită să apeleze la măsura șomajului tehnic. A fost înregistrat un consmum redus de energie electrică, din cauza pandemiei de coronavirus și o cerere scăzută de energie pe bază de cărbune. În plus, CEO a rămas cu grupurile oprite, fiind preferat curentul electric din import, la un preț mai scăzut.

Complexul Energetic Oltenia plătește însă an de an certificate de CO2, taxa de poluare, în valoare de peste 250 de milioane de euro. Colosul energetic își găsește din ce în ce mai greu locul pe piața de energie electrică, din cauza taxelor pe care le are de achitat și care se reflectă în prețul de producere a megawatului.