Cazan pe gaze pentru UATAA Motru

Uzina de Agent Termic și Alimentare cu Apă din Motru va începe construcția unui cazan nou pe gaze naturale.

Este vorba de o investiție care va debuta în acest an, după cum a precizat primarul din municipiu, Gigel Jianu. Noul cazan va avea o eficiență energetică sporită, după ce va fi dat în folosință. Primarul din Motru a spus că principalul avantaj al noului cazan va fi faptul că va putea fi utilizat cu mai multe tipuri de combustibil, respectiv gaze în principal, dar și păcură și cărbune.

În momentul de față, Uzina de Agent Termic și Alimentare cu Apă din Motru, deținută de către Consiliul Local, folosește cărbune pentru producerea și prepararea agentului termic pentru populație. Din acest motiv, uzina este considerată unul dintre poluatorii din județ și este obligată, potrivit normelor comunitare, să plătească certificate de CO2.

Faptul că se va putea folosi și un alt tip de combustibil la noul cazan va avea ca efect reducerea taxei de poluare pe care Uzina de Agent Termic și Alimentare cu Apă o are de plătit an de an.

Cumpără cărbune de la CEO

UATAA Motru este dependentă în momentul de față de cărbunele de la Complexul Energetic Oltenia. Combustibilul trebuie să fie achitat în avans, dat fiind faptul că uzina este în insolvență, iar în trecut au existat restanțe majore către Complexul Energetic Oltenia. Noul cazan pe gaze și alte tipuri de combustibil va reduce dependența de cărbunele din zonă.

„Este un pas pe care UATAA Motru trebuie să îl facă. Avem nevoie de un cazan nou pe gaze naturale, dar care va putea utiliza și alte tipuri de combustibil. Din cauză că actualul cazan folosește numai cărbune trebuie să plătim an de an certificatele de CO2 la un anumit nivel. Acestea s-au tot scumpit an de an și riscăm să nu ne mai putem permite acest lucru. Plus că UATAA Motru asigură servicii pentru populație, nu face altfel de afaceri. Anul acesta ar fi trebuit să iasă din insolvență, dar, din cauză că a trebuit să facem rapid rost de fonduri pentru plata certificatelor, ultimele rate au fost amânate până în primăvara anului viitor, deci s-a prelungit insolvența cu un an“, a declarat Gigel Jianu, edilul din Motru.