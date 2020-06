Premierul, solicitat să caute soluții pentru CEO

Sindicatele din Complexul Energetic Oltenia(CEO) îi solicită premierului și Ministerului Economiei să găsească soluții pentru salvarea companiei.

De mai bine de o jumătate de an, compania cu sediul la Târgu Jiu nu reușește să revină pe linia de plutire, iar vânzările de energie pe bază de cărbune sunt în continuare în scădere. Motivul lipsei cererii de energie pe bază de cărbune sunt diverse. Este vorba, în primul rând, de scăderea consumului de energie electrică, din cauza faptului că multe societăți și-au oprit sau și-au redus activitatea.

De asemenea, în ultimele luni s-a apelat foarte mult la energia din import. În acest caz, prețul a fost cel care a decis de unde să fie preluată energia, respectiv din afara țării sau de la producătorii autohtoni. Sindicatele din Complexul Energetic Oltenia spun că este foarte greu ca energia produsă de CEO să fie preluată în Sistemul Energetic Oltenia, mai ales dacă aproape jumătate din prețul unui megawat reprezintă costuri cu certificatele de CO2.

Se tem pentru locurile de muncă

Federația Națională Mine Energie (FNME) a transmis o scrisoare premierului Ludovic Orban și ministrului economiei, Virgil Popescu, în care cer identificarea de soluții pentru Complexul Energetic Oltenia, companie cu 13.000 de angajați, în Dolj, Gorj și Mehedinți.

Sindicatele atrag atenția că România importă energie din țări unde nu se plătesc certificatele de CO2. De asemenea, la CEO sunt probleme în asigurarea fronturilor de lucru, din cauză că nu au fost aprobate noi exproprieri. Liderii FNME susțin că Ministerul Economiei, principalul acționar al CEO, ar trebui să fie interesat în a proteja locurile de muncă de la compania pe care o deține.

„Contradicțiile din Proiectul Strategiei Energetice, Planul Național Integrat de Energie și Schimbări Climatice (PNIESC) 2021-2030 și mesajele transmise de dumneavoastră destabilizează pacea socială în rândul salariaților care merită siguranța locurilor de muncă după eforturile depuse pentru asigurarea siguranței în funcționarea Sistemului Energetic Național. Conform celor menționate, Complexului Energetic Oltenia (CEO) i se permite funcționarea până în anul 2030, cu următoarele consecințe: A. Pierderea a 13.000 locuri de muncă directe și a altor mii de locuri de muncă din societățile care lucrează pentru această companie; B. Un viitor sumbru pentru județul Gorj (depopulare, scăderea nivelului venitului mediu al populației de aici, scăderea veniturilor UAT-urilor din zonele unde CEO are activitate etc.); C. Creșterea prețului la energia electrică în România cu consecințe asupra sărăcirii populației și cu reducere a activității economice (afacerile vor migra către zone cu preț mai mic al energiei), fapt ce va genera șomaj”, conform scrisorii care a ajuns la guvern.

Prețul mare al energiei, sportat de cetățean

Altă problemă a producătorilor de energie electrică din România a fost și este, în opinia FNME, politica ANRE pro distribuție și transport și împotriva producătorilor.

„Din prețul final al energiei electrice, producătorul primește sub o treime, cu mult mai puțin decât în celelalte țări, cu toate că la producător sunt costurile cele mai mari. Consecința a fost că s-a redus numărul grupurilor energetice care mai pot funcționa, determinată și de angajamentele României legate de ponderea energiei produse din surse regenerabile în consumul final brut de energie al anului 2020.

Nivelul obiectivului naţional privind ponderea energiei produse din surse regenerabile în consumul final brut de energie al anului 2020 va depăși 24% (20% media europeană), asumată de Romania în detrimentul populației și a firmelor care plătesc anual peste 700 milioane de euro pe certificatele verzi datorită schemelor generoase date prin Legea nr. 220 din 27 octombrie 2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, care mai reglementează o aberație (pentru perioada 2008-2025, valoarea de tranzacţionare a certificatelor verzi pe pieţele menţionate la art. 10 alin. (1) se încadrează între o valoare minimă de tranzacţionare de 27 euro/certificat şi o valoare maximă de tranzacţionare de 55 euro/certificat; datorită numărului mare de certificate, acestea s-au tranzacționat aproape de valoarea minimă).

Ne simțim nevoiți să vă solicităm sprijinul, întrucât până în prezent nu se întrezăresc soluții viabile care să garanteze funcționarea în siguranță a Sistemului Energetic Național și care să protejeze producătorii clasici de energie ai statului român. Pentru detalierea acestor aspecte, domnule prim-ministru, vă solicităm o întâlnire, cât mai curând posibil, astfel încât să găsim împreună, cele mai bune soluții pentru energetica românească“, conform adresei semnate de Dumitru Pârvulescu, președintele FNME, federație reprezentativă în cadrul CEO.