Încep festivitățile de sărbătorire a absolvenților

Absolvenții de liceu și gimnaziu vor fi sărbătoriți săptămâna aceasta la Târgu Jiu. Evenimentele vor avea loc, începând de marți, pe Stadionul Municipal din oraș.

Pentru a putea participa la manifestările organizate de către municipalitate, unitățile de învățământ liceal și gimnazial au fost programate la anumite ore, pe clase. „Am stabilit, împreună cu directorii unităților de învățământ, programul festivităților organizate pentru absolvenții de gimnaziu din municipiul Târgu Jiu. Așa cum am mai menționat, am hotărât să le oferim absolvenților din învățământul gimnazial și liceal posibilitatea de a participa la o ceremonie organizată special pentru ei, în incinta Stadionului Municipal. În perioada 9-12 iunie, în fiecare zi, începând cu ora 16.30, am programat clasele în așa fel încât să respectăm noile reglementări în vigoare și să eliminăm riscurile infectării cu COVID-19“, a spus Marcel Romanescu, edilul din Târgu Jiu.

Vor intra la intervale de 15 minute

Clasele vor intra separat în stadion, pe pista de atletism, la intervale de 15 minute. Toți elevii se vor aşeza pe scaunele pregătite pe pistă, la o distanță de cel puțin 2 metri de ceilalți. Fiecare clasă va fi chemată în fața tribunelor, în timp ce pe ecranul stadionului va fi prezentată unitatea de învățământ din care face parte.

Fiecare elev va putea fi însoțit de cel mult două persoane. Părinții și cadrele didactice vor intra în același timp cu elevii pe care îi însoțesc, dar prin față, pe esplanadă. Fiecare persoană se va așeza pe scaunul indicat, respectându-se, și în acest caz, distanțarea prevăzută de legislație. Tabelele cu elevii, însoțitorii acestora și cadrele didactice care participă la evenimente vor fi alcătuite de unitățile de învățământ. Și elevii de liceu vor beneficia de manifestări similare.

Până anul trecut, sărbătorirea absolvenților avea loc în centrul municipiului Târgu Jiu, unde participau mii de elevi. Anul acesta nu mai este posibilă întâlnirea absolvenților în Piața Prefecturii, din cauza pandemiei și a măsurilor de prevenire a răspândirii coronavirusului.