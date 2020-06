Proteste SUA: Protestatarii dau jos statuia unui negustor de sclavi

Statuia unui negustor de sclavi din Bristol, Edward Colston, a fost doborâtă și aruncată în port în a doua zi de proteste antirasism în Marea Britanie, potrivit BBC.

Statuia de bronz ridicată în 1895 pe o stradă care îi poartă numele a fost smulsă de pe piedestal cu ajutorul unor corzi.

Ulterior, unul dintre manifestanţi s-a fotografiat cu un genunchi pe gâtul statuii, reproducând gestul poliţistului alb care l-a asfixiat pe George Floyd.

„Acest om a fost un negustor de sclavi. A fost generos cu Bristolul, dar pe seama sclavagismului şi acest lucru este absolut abject. Este o insultă la adresa cetăţenilor din Bristol”, a comentat John McAllister, un manifestant în vârstă de 71 de ani, citat de Press Association.

Colston a fost membru al Companiei Royal African Company, care a transportat aproximativ 80.000 bărbați, femei și copii din Africa în Americi, potrivit BBC.

#Bristol statue of Edward Colston has been pulled down and pushed into the harbour during the #BlackLivesMattter march pic.twitter.com/ME1yxAhw7G