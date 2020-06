VIDEO SUA: Protestatar încătușat, scuipat de un polițist

Un videoclip pe Twitter surprinde un ofițer de poliție din Richmond, care a scuipat un protest de trei ori. În urma acestui videoclip Departamentul de poliție din Richmod a deschis o anchetă.

Imaginile, distribuite prima oară marți pe Twitter, arată un protestatar reținut și încătușat înconjurat de aproximativ 10 polițiști care stau în spatele său și un alt ofițer al forțelor de ordine echipat în echipament de intervenție.

Unul din polițiști se apleacă și îl scuipă pe protestatarul reținut.

Watch this officer in Richmond, VA spits on a protestor during a global #pandemic multiple times.



People are getting arrested just for threatening to spread the #coronavirus, but I guess it doesnt apply to cops. pic.twitter.com/4pTzf33Pqe