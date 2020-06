Untold, Neversea, Electric Castle și Summer Well, amânate până în 2021

„La finele anului 2019, am pornit la drum pentru edițiile din 2020 cu foarte multă încredere, cu planuri și idei de excepție, cu mulți artiști pregătiți să vină în premieră în România, cu noi proiecte și noi campanii. Fără îndoială, anul 2020 se contura ca un an menit să depășească, din nou, toate așteptările! Din păcate, prima parte a acestui an ne-a adus o provocare pentru care întreaga planetă nu era pregătită. Am fost puși în fața unei situații care ne-a încercat tuturor răbdarea, înțelegerea, atenția față de cei din jurul nostru.

Epidemia COVID-19 ne-a făcut să privim cu teamă anul 2020, deoarece ultimele luni au fost marcate de incertitudine pentru toată lumea. Am ales să fim optimiști, am ales să luptăm pentru șansa noastră de a ne întâlni cu prietenii noștri și în această vară, atâta vreme cât a existat o speranță, fie ea cât de mică”, transmit organizatorii Untold și Neversea într-un comunicat de presă.