Peste 3.800 de elevi din Gorj revin în sălile de clasă

Peste 3.800 de elevi din județul Gorj revin de marți în sălile de clasă. Vor fi deschise 108 unități de învățământ pentru elevii de clasa a VIII-a și cei de clasele a XII-a și a XIII-a.

Autoritățile județele și locale au verificat toate unitățile de învățământ pentru a se asigura că sunt îndeplinite condițiile pentru a împiedica răspândirea coronavirusului. „Pentru a se asigura că sunt respectate toate regulile impuse pentru ca, din 2 iunie, elevii din anii terminali să revină în cele mai bune condiții la școală, pentru a se pregăti pentru examenele finale, prefectul județului Gorj, Cristinel Rujan, împreună cu subprefecții, inspectorul școlar general și inspectorii școlari adjuncți au efectuat verificări la mai multe unități școlare din județ“, potrivit Prefecturii Gorj.

Şcolie, controlate dacă respectă măsurile de siguranţă

Instituţia precizează că a verificat dacă şcolile respectă măsurile de siguranţă. „Astfel, a fost verificat modul în care autoritățile locale împreună cu conducerea fiecărei școli au stabilit circuite speciale de intrare/ieșire, au fost luate măsuri speciale de igienizare și dezinfecție, au achiziționat soluție dezinfectantă și termometre, au luat toate măsurile ca băncile să fie aranjate astfel încât să se respecte distanțarea sau dacă au fost montate panouri de protecție de plexiglas la nivelul acestora. La nivelul județului Gorj, de marți, 2 iunie, vor reveni la școală 3.877 de elevi din anii terminali. Dintre aceștia, 2.140 de elevi se vor pregăti pentru evaluarea națională și 1.737 pentru bacalaureat“, potrivit Prefecturii Gorj.

Patru clase noi la Școala „Alexandru Ștefulescu“

Școala Generală „Alexandru Ștefulescu“ a căpătat o nouă înfățișare. Au fost finalizate lucrările la acest obiectiv și unitatea de învățământ va primi, din această săptămână, elevii care se pregătesc pentru examenul de evaluare națională.

„Lucrările de modernizare au durat mai mult decât am prevăzut inițial, fără a fi afectate, însă, cursurile. În decurs de mai bine de un an, am reușit să modernizăm și să dotăm cu tot ceea ce este necesar toate unitățile de învățământ din Târgu Jiu, iar sistemul educațional de aici se va bucura, în continuare, de toată atenția municipalității, pentru că învățământul rămâne prioritar la Târgu Jiu“, conform primarului din Târgu Jiu, Marcel Romanescu.



La toate școlile care vor primi elevi și profesori au fost montate dispensere la intrare și la ușa claselor. Potrivit primarului din Târgu Jiu, Marcel Romanescu, după finalizarea orelor de pregătire, respectiv după data de 12 iunie, vor fi dezinfectate toate unitățile de învățământ, în vederea organizării celor două examene naționale. Este vorba de evaluarea națională și examenul de bacalaureat.