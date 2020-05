COVID: 151 de noi cazuri de îmbolnăvire înregistrate, în scădere față de vineri

Până astăzi, 30 mai, pe teritoriul României, au fost confirmate 19.133 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 13.046 au fost declarate vindecate și externate, a comunicat Grupul de Informare Strategica, sambata, la ora 13:00. Numarul cazurilor confirmate in ultimele 24 de ore a fost de 151 de persoane, in scadere fata de ziua precedenta. Cu o zi inainte fusesera confirmate 191 de cazuri. Sambata au fost raportate cu 40 mai putine cazuri noi decat vineri.

In Dolj sunt 222 de cazuri confirmate, la aceasta data. In crestere cu 5 cazuri fata de ziua precedenta.

In tara, la ATI mai sunt 160 de pacienti

Totodată, până acum, 1.253 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19, internate în spitale din Dolj, București, Iași, Suceava, Arad, Bacău, Timiș, Cluj, Neamț, Hunedoara, Constanța, Satu Mare, Sibiu, Ialomița, Bistrița-Năsăud, Covasna, Dâmbovița, Vrancea, Galați, Caraș-Severin, Mureș, Giurgiu, Bihor, Argeș, Vaslui, Botoșani, Alba, Sălaj, Brașov, Mehedinți, Teleorman, Gorj, Prahova, Vâlcea, Călărași, Maramureș, Olt, Ilfov și Harghita, au decedat.

De la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, au fost înregistrate alte 151 de noi cazuri de îmbolnăvire.

La ATI, în acest moment, sunt internați 160 de pacienți, potrivit Grupului de Comunicare Strategica.

Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată sunt 2.993 de persoane. Numarul celor in carantina este in scadere fata dfe ziua precedenta, cand fusesera inregistrate 3.371 de persoane in carantina. Alte 98.403 de persoane sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală.