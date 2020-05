Un meteorit a căzut sâmbătă în judeţul Iaşi, anunță un profesor de fizică: S-a resimțit un zgomot puternic, caracteristic unei explozii mari

Profesorul de Fizică Silviu Gurlui de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza spune că un meteorit a căzut sâmbătă după-amiază în județul Iași. Cadrul didactic a scris despre eveniment pe Facebook şi a publicat fotografii cu corpurile de meteorit.

„Se pare ca avem un nou fragment (de meteorit, etc) căzut in Iasi! Cu un an în urmă, deasupra Iașului un meteorit se dezintegra la mare inaltime si a produs un zgomot puternic pe o rază de cel puțin 80 Km. Astăzi, se pare că s-a întâmplat din nou!!!! La ora 13:15 la sud de Iasi, s-a resimtit un zgomot puternic, caracteristic unei explozii mari. In perimetrul satului Ipatele, comuna Ipatele casele/clădirile nu ar fi vibrat atât de tare dar pe acoperișul unei case au fost recuperate bucăti de rocă „negricioase, una prezintă irizații argintii, friabile” – după cum mi-a afirmat prietenul meu, Ciprian Ifteme, cel care le-a recuperat. Urmează să le preiau si sa le investighez. După primele informații, ar rezulta că a fost din nou un meteorit, direcția de cădere ar fi fost Scânteia-Ipatele-Tibănești-Tansa/Voinești”, a scris profesorul pe Facebook.

Meteoritul, picat sâmbătă, 23 mai, în Iași

Profesorul povesteşte că cele două corpuri de meteorit vor fi acum analizate.

Cel mai probabil fragmentele au lovit violent acoperişul unei case şi apoi au ricoşat într-un copac apropiat, mai spune expertul.

„Dupa zgomotul puternic de la impactul cu acoperișul a urmat zgomotul undei de șoc din aer. Ar fi fost 1-2 secunde decalaj temporal între cele două evenimente. Menționez că zgomotul l-am putut recepționa de la Bacău”, a precizat profesorul.

Nu este prima oară când un astfel de incident are loc în judeţul Iaşi. În luna iulie, anul trecut, un meteorit ce avea în jur de de 8 kilograme s-a dezintegrat, iar fragmente din acesta au ajuns pe pământ.