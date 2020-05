Zeci de sesizări la Avocatul Poporului privind măsurarea temperaturii în spațiile publice

„Iei temperatura unui om și acasă. Acea exprimare nefericită, termoscaner, nu există. Este un termometru digital cu care luăm temperatura. Are o marjă de eroare, tocmai de asta am dus-o la 37,3, dar se poate să reluăm această temperatură după 2-5 minute să vedem dacă rămâne. Este o măsură de protecție pentru noi, inclusiv pentru cel care are temperatură mai mare de 37,3”, a mai spus Tătaru.