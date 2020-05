INTERVIU: Dr. Napoleon Săvescu despre ce este și cum învingem coronavirus

Într-un interviu acordat domnului Vasile Bădăluță, fondatorului publicației românilor din Statele Unite ale Americii, Romanian Journal, Dr. Napoleon Săvescu vorbește despre coronavirus și tratamentul aplicat personal pe 49 de pacienți confirmați cu Covid-19.

Vasile Bădăluță: Domnule doctor Napoleon Săvescu, îmi amintesc cu plăcere că am început colaborarea cu dumneavoastră în urmă cu aproape 30 de ani, în cadrul emisiunilor ”Romanian Voice” de radio și televiziune. Ați prezentat ”Sfaturi medicale” deosebit de utile. Foarte mulți români veniți în Statele Unite după 1990 au beneficiat de explicațiile și sfaturile date de dumneavoastră, inclusiv cele privind obținerea unor drepturi prevăzute în sistemul american de Sănătate. Cuvintele dumneavoastră au fost întotdeauna primite cu interes și au fost deosebit de apreciate. Așa că îmi permit să apelez din nou, acum, în aceste luni de calvar, la competența și amabilitatea care vă caracterizează și să aflăm mai multe informații despre ce este și cum se manifestă coronavirus – COVID-19?

Dr. Napoleon Săvescu: „Covid19 este o boală virală care se transmite, de obicei, de la o persoană la altă persoană. Virusul Covid19 este o simplă moleculă acoperită cu un strat de grăsime, care se răspândește prin picături de salivă, de la o persoană la alta, dar și prin obiecte contaminate cu acest virus. picăturile de salivă din aer, conținând virusul, se pot așeza pe mucoasa bucală, nazală sau oculară, unde odată pătrunse, se vor înmulți distrugând totul în jurul lor. Pe haine, virusul poate persista până la 2 – 3 ore. Când venim acasă, de afară, este bine să lăsăm pantofii și hainele la ușă, să mergem să ne spălăm cu apă caldă si săpun pe mâini pentru 20 – 30 de secunde. Stratul de grăsime care acoperă molecula de virus va fi ușor distrusă, iar virusul fără acest strat protectiv, moare.

Dar vă vedem cum se manifestă această infecție cu Covid19:… La 100 de oameni infectați, 80 dintre ei nici nu știu că o au, devenind nu numai purtători de virus, dar și …donatori de el. Infecția în sine se manifestă prin: tuse seacă/uscată, probleme cu respirația (necesitând uneori oxigen si chiar intubare) și febră; ciudat este că nasul nu ne curge, uneori asociindu-se și cu pierderea mirosului și a gustului.”

Vasile Bădăluță: Care sunt măsurile de profilaxie, de apărare ce trebuie folosite?

Dr. Napoleon Săvescu: „Pe câteva dintre ele le-am menționat deja. purtarea unei măști care să ne acopere gura și nasul devine obligatorie, ca și a unor ochelari de protecție. De asemenea, este necesară păstrarea unei distanțe de 2 metri /6 feet între noi și persoanele cu care venim în contact.

Pentru persoanele vârstnice sau cele care suferă de boli de inimă, plămâni, diabet sau care au sau au fost tratate de boli de cancer, fiind considerate cu risc crescut, se recomandă să nu vină in contact cu presupusi purtători de virus, așa că este bine să stea acasă …în carantină. Obiectele/produsele potențial infectate pe care le aducem acasă este bine să fie lăsate pentru câteva ore într-un colț, înainte de a fi folosite. Aparent, cele mai periculoase sunt cutiile de carton pe care virusul ar putea supraviețui până la 24 de ore. Folosirea unor spreiuri care conțin mai mult de 60% alcohol nu numai pentru mâini dar și pentru suprafețe potențial contaminate de virus este binevenită.”

Vasile Bădăluță: Ce se întâmplă cu cel ce ajunge la spital? La ce este supus?

Dr. Napoleon Săvescu: „La spital sunt admise numai cazurile grave, deci și riscul acestor pacienți este pe măsură. Deoarece oxigenarea sângelui la acești bolnavi este de sub 90%, ei vor primi în prima fază oxigen printr-o canulă nazală sau printr-o mască, iar în cazuri grave, ei vor fi intubați. Tratamentul medical în cazul Covid19 este, să spunem preferențial, de la caz la caz, de la stat la stat. La început s-a apreciat că tratamentul cu un anti-malaric hidroxiclorochină pentru bolnavii de Covid-19, asociat cu un antibiotic Azythromicin ar fi fost cel mai bun si cel mai ieftin.

Doctor Didier Raoult este un erou pentru mulți francezi, el conducând, cu rezultate foarte bune, lupta împotriva Coronavirusului în Marsilia. Cu toate acestea, pentru că (după cum insistă el), tratamentul folosit de el este la îndemâna oricui și este și foarte ieftin, în Franța s-a dus o luptă susținută împotriva sa, opozanții fiind, cel mai adesea, specialiști care au legături clare cu corporațiile farmaceutice. Dar și patologii italieni, grație celor 50 (!) de autopsii efectuate pe pacienți care au decedat de Covid-19, au stabilit că …NU…PNEUMONIA este cauza morții, ci O TROMBOZĂ VASCULARĂ care afectează cel mai mult plămânii, dar poate produce și atacuri de cord, accidente vasculare cerebrale și alte boli trombotice. Intubațiile și ventilațiile sunt inutile dacă nu se rezolvă mai întâi problema tromboembolismului. Așadar, toate protocoalele ar trebuie schimbate: boala trebuie să fie tratată cu anticoagulante, antiinflamatoare și antibiotice.

A apărut, între timp, și Remdesivir care este un antiviral care a fost descoperit de compania BIO farmaceutică americană gilead Science.

Original, acesta a fost folosit în tratamentul bolii virale Ebola. Începând cu anul 2020, Remdesivir a început sa fie studiat ca un posibil tratament pentru Covid-19. În aprilie 29, studiile preliminare efectuate de aceeași companie americană, ”gilead Sciences, Inc. gILD”, au arătat ca Ramdesivir ar putea reduce timpul de spitalizare la bolnavii cu Covid-19 de la 15 zile la 11 zile, cel puțin 50% din pacienți beneficiind de pe urma acestui tratament. Fostul “Health advisor” de la White House, dr. Anthony Fauci, ne spunea că experimentul cu Remdesivir ne aduce “quite good news”- vești destul de bune – și un nou tratament pentru pacienții cu COVID-19.

Jurnalul medical ”The Lancet” comentează un studiu făcut în China. Cei 237 bolnavi critici cu Covid-19 au primit Remdesivir, dar medicamentul nu a lucrat cu nimic mai bine decât la cei care nu lau primit, cel puțin așa declară professor Bin Cao, din China-Japan Friendship Hospital și Capital Medical University din China.

Profesorul Max parmar, University College London, spune: “acest medicament ar putea să ne fie de ajutor în boala COVID-19 , reducând cu o treime timpul de spitalizare”. Am prezentat aceste studii ca să înțelegem că în momentul de față tratamentul este….de așteptat.”

Vasile Bădăluță: Există posibilitatea să ne tratăm singuri, acasă, în locuința noastră? Care ar fi tratamentul? E riscant?

Dr. Napoleon Săvescu: „Personal am tratat, la domiciliu, 49 de bolnavi cu Covid-19, cazurile nefiind deosebit de grave, cu un anti-malaric hidroxiclorochină/plaquenil asociat cu un antibiotic Azythromicin. Un grup de 4 pacienți, care nu au făcut parte din grupul mai sus menționat, cu multiple asociate condiții medicale, au ajuns la spital; dintre ei, numai o persoană de sex feminin, de 70 de ani, cardiacă și diabetică, s-a întors acasă, ea primind în spital hidroxiclorochină/plaquenil asociat cu un antibiotic Azythromicin.

Guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo, care, evident, nu are cunoștințe medicale, este în dezacord cu președintele Donald Trump, considerând că acest tratament este „anecdotic”. Cuomo este dat în judecată de un grup de doctori, deoarece nu are pregătirea medicală necesară pentru a prezenta astfel de recomandări.

În România, procentajul de îmbolnăviri este „scăzut “, dar…și numărul celor estați pentru Covid-19 este nesemnificativ/foarte scăzut. Așa că este imposibil să apreciezi just situația de acolo.”

Vasile Bădăluță: În China, unde ”s-a născut” acest virus ucigaș, răspândit apoi în toată lumea, s-a anunțat că nu mai sunt cazuri de îmbolnăvire. Acum au fost interzise tocănițele din câini, pisici și „șoareci cu aripi” (lilieci). Unii spun că s-a dorit să fie destabilizată lumea civilizată. Ce credeți?

Dr. Napoleon Săvescu: „Nefiind politician, răspunsul meu este NU! Nu cred că s-a dorit ca oamenii să moară…ar fi o crimă făcută de o persoană instabilă mintal…”

Vasile Bădăluță: Cunoașteți câți români din comunitatea noastră s-au îmbolnăvit sau chiar au decedat din cauza acestui virus? Ce sfaturi ne dați?

Dr. Napoleon Săvescu: „Deoarece statisticile puse la dispoziție nu au fost făcute pe grupuri entice de emigranți sosiți în America, nu vă pot răspunde. Dar ce mă intrigă cel mai mult au fost statisticile făcute pe diferite țări, în care Suedia a fost una specială. Această țară le-a recomandat cetățenilor săi carantina pentru cei vârstnici sau bolnavi, nefiind obligatorie întreruperea nici unei activități: oamenii au lucrat normal și au produs pentru ei și pentru societate cele necesare, restaurantele și toate magazinele au fost deschise, iar purtatea de măști nu a fost (nu este) obligatorie, etc. Rezultatele nu au fost cu mult diferite de alte state unde măsurile obligatorii au fost implimentate.

Dar cum viața oricărui om este importantă, în final, personal cred că măsurile luate în SUA de președintele Donald Trump sunt cele corecte.”

O statistică care ne pune pe gânduri

Morti in lume de la 1 Ianuarie până la Mai 2020. Sursa: Date oficiale ale Organizatiei Mondiale a Sanatatii.

Coronavirus: 237.469;

Malaria: 327.267;

Sinucidere: 357.785;

Accidente rutiere: 450.000;

Cancer: 2.740.193;

Foame: 3.731.427;

Infectii: 4.331.251;

Avorturi: 14.181.388.

Curierul Național