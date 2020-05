Prinţul Charles îi îndeamnă pe cei disponibilizaţi să culeagă fructele şi legumele britanice în acest an

Prințul de Wales le-a cerut oamenilor să ajute fermierii să strângă recolta din acest an – pe fondul temerilor că recoltele ar putea fi zădărnicite din cauza lipsei de lucrători, scrie Coventry Telegraph, citat de Rador. Se estimează că doar o treime din forța de muncă temporară ce vine în Marea Britanie pentru a culege recolta în fiecare an – mulți din România și Bulgaria – este în țară și gata de lucru.



Astfel, a fost lansată o nouă campanie, Pick for Britain [„Culegeți (recolta) pentru Marea Britanie”], care vizează punerea în contact a lucrătorilor cu oportunitățile de muncă. Ministrul britanic al Agriculturii, George Eustice, a declarat, la briefingul de marți seară cu privire la coronavirus, că el încurajează lucrătorii disponibilizați să participe, să câștige un venit suplimentar, solicitând asemenea posturi.

De asemenea, într-un video postat pe contul său de Twitter, prințul Charles a recunoscut că meseria nu este deloc atractivă, dar că va fi nevoie de mii de muncitori britanici pentru a strânge recolta, ca să nu se piardă. Uniunea Naţională a Fermierilor (NFU) se așteaptă ca nivelul maxim de cereri de lucrători să fie atins la începutul lunii iunie și a avertizat fermele că vor trebui să respecte distanțarea socială adecvată.

"If we are to harvest British fruit and vegetables this year, we need an army of people to help."



The Prince of Wales has shared a message in support of the #PickForBritain campaign. 🍓🍏🍅@DefraGovUK pic.twitter.com/a7WIDYo7E0