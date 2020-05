Covid-19: Copiii, mai puțin contagioși?

Doi epidemiologi reputați au avertizat, marţi, că imunitatea dobândită s-ar putea să nu dureze prea mult, însă există indicii potrivit cărora copiii nu ar răspândi noul coronavirus la fel de mult ca adulţii, transmite Reuters, conform News.ro.

Copiii, mai puțin contagioși?

Dr. Rosalind Eggo, specializată în modelarea evoluţiei bolilor infecţioase la London School of Hygiene and Tropical Medicine, a spus că are unele indicii rezultate din cercetări potrivit cărora copiii s-ar putea să nu răspândească noul coronavirus în aceeaşi măsură ca adulţii, potrivit News.ro.

„Există indicii că copiii sunt mai puţin infecţioşi, dar nu este sigur“, a spus Eggo, care face parte dintr-o comisie care oferă consultanţă guvernului britanic în legătură cu transmiterea COVID-19 între copii şi în şcoli. Ea a făcut afirmaţia în comisia pentru ştiinţă a Camerei Lorzilor.

Eggo a spus că pentru copiii care nu au simptome de infecţie este foarte dificil de spus cât sunt de contagioşi. Ea a adăugat că există ceva dovezi că ar fi o probabilitate redusă ca aceştia să transmită infecţia.

„Avem nevoie de mai multe studii pentru a stabili acest lucru, pentru că este atât de important“, a subliniat Eggo.

O singură epidemie asociată școlii

Cercetările efectuate au arătat că există un nivel mult mai scăzut de infecţii simptomatice în rândul persoanelor cu vârste de sub 20 de ani, poate până la 20% dintre infecţii au simptome clinice.

„Considerăm că probabilitatea de infectare a copiilor este mult mai mică, dar nu este sigur. Suntem foarte siguri, însă, că probabilitatea unor forme grave de îmbolnăvire la copii este redusă“, a afirmat cercetătoarea.

John Edmunds, membru al Scientific Advisory Group for Emergencies – SAGE (Grupul de Consultanţă Ştiinţifică pentru Urgenţe), a declarat în aceeaşi comisie că este uimitor că copiii nu par să joace un rol prea mare în răspândirea noului coronavirus.

„Este neobişnuit cum copiii nu par să joace un rol în transmiterea bolii, pentru că în cazul majorităţii virusurilor respiratorii şi al bacteriilor au un rol central, dar se pare că aşa este“, a spus Edmunds, profesor la London School of Hygiene and Tropical Medicine.

„Există o singură epidemie dovedită asociată unei şcoli, ceea ce este uimitor; te-ai aştepta în mod normal ca majoritatea epidemiilor să fie asociate şcolilor, dar în datele globale există doar un singur studiu documentat“, a afirmat Edmunds, citând un studiu efectuat la o şcoală secundară franceză.

Imunitatea poate fi de scurtă durată

Cercetătorul a spus că, la nivel general, dovezile de transmitere a virusului de la persoane asimptomatice, care ar putea fi de circa 30%-40% dintre adulţi, nu sunt clare.

El a adăugat că există şi posibile veşti rele. Imunitatea oamenilor la noul coronavirus s-ar putea să nu dureze prea mult.

„Reacţia anticorpilor scade în timp la supravieţuitorii SARS, aşa că după câţiva ani anticorpii lor au scăzut semnificativ“, a spus Edmunds, referindu-se la Sindromul Respirator Sever Acut, care este la rândul lui provocat de un tip de coronavirus.

„Putem vedea şi la alte coronavirusuri, cele care provoacă tuse şi răceli, că oamenii nu au o imunitate de lungă durată la multe dintre aceste virusuri, ceea ce face să se infecteze din nou“, a explicat Edmunds.