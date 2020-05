Schema de ajutor de stat pentru companiile mari s-a discutat în şedinţa de Guvern de astăzi. Florin Cîțu, ministrul finanțelor, a spus că săptămâna viitoare urmează să fie aprobată. Potrivit ministrului, schema a fost notificată Comisiei Europene, și va funcționa pe același principiu ca IMM Invest.

Cîțu a precizat că va fi un plafon maxim de 8 miliarde de lei, se vor califica companii care au cifră de afaceri mai mare de 20 de milioane de euro, iar sistemul va fi de garantare până la 80% din credite, pe o perioadă de șase ani, dar cu o subvenție a dobânzii nu mai mult de 50%.

Creditele pentru capital de lucru și pentru investiții pe același principiu ca la IMM Invest, a mai spus Cîțu.

Guvernul Orban ia insula Belina de la CJ Teleorman și anulează contractele cu Tel Drum

Premierul Orban a anunţat că Insula Belina si Bratul Pavel vor trece de la CJ Teleorman la Apele Romane, „curate” de orice contract si constructii ilegale. Subiectul trecerii Insulei Belina la CJ Teleorman a facut obiectul unui dosar DNA in care au fost anchetati si audiati nume grele din fosta guvernare PSD, inclusiv ministri.

„Belina. Am o veste bună să vă dau. Dupa o lunga perioada in care insula Belina si Bratul Pavel au ratacit prin mainile prietenilor PSD si ai lui Liviu Dragnea din Teleorman, astazi vor reveni in administrarea statului, se semneaza procesul verbal de preluare de catre Apele Romane. Preluarea se va face fara contractele pe care le incheiase Consiliul Judetean si stim cine era beneficiarul Tel Drum. Deci preluarea va fi curata. Pe urma tot ce s-a construit ilegal trebuie luate masurile necesare, ministerul mediului sa vina cu o hotarare de guvern pentru administrarea Insulei Belina.

Va începe modernizarea avioanelor IAR 99

Ministrul Apărării Naţionale, Nicolae Ciucă, a declarat că în maxim o lună va fi încheiat contractul cu uzina IAR Craiova privind modernizarea avioanelor IAR 99 şi upgradarea avioanelor Şoim.



„Domnule prim-ministru, aşa cum ne-am angajat atunci când am fost împreună în vizită la IAR Craiova, am finalizat tot ceea ce a însemnat documentaţia tehnică pentru a putea să începem procedura de achiziţie a modernizării avioanelor IAR 99 şi de upgradare a avioanelor Şoim şi în felul acesta aşteptăm uzina de la Craiova să vină cu propunerea tehnică şi financiară. Sperăm ca în nu mai mult de o lună de zile să încheiem contractul. Are o alocare financiară, prima etapă – 60 de milioane de euro, a doua etapă – aproximativ 40 de milioane de euro, ca atare, uzina de la Craiova are toate şansele să reintre în partea aceasta de relevanţă a industriei de apărare româneşti „, a declarat Ciucă, joi, în cadrul şedinţei de Guvern.

Premierul s-a declarat convins că şi celelalte proiecte de revitalizare a industriei de apărare româneşti vor continua.



Ministrul Apărării a explicat că în cursul zilei de joi a avut o întâlnire cu liderii de sindicat din industria de apărare.



„Am discutat cu dumnealor toate aceste aspecte, atât problemele dumnealor, cât şi nevoile şi cerinţele noastre, dar cred că tot ceea ce am discutat cu domnul ministru al Economiei, Virgil Popescu, s-a realizat până în momentul de faţă şi că putem să mergem mai departe cu speranţe că industria de apărare din România se va reabilita”, a spus Ciucă.