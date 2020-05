Plajele și parcurile din Europa, pline de oameni, în timp ce în SUA oamenii sunt așezați în cercuri pictate

Europa, împărțită între teama de un al doilea val al epidemiei de COVID-19 și dezastrul economic, continuă luni revenirea lentă la normalitate, cu o nouă ridicare a restricțiilor impuse în luna martie din cauza coronavirusului. Astfel, în timp ce vremea călduroasă de vară ispitește, state precum Italia și Spania fac noi pași de relaxare a măsurilor. În SUA, într-un parc din New York, autoritățile au fost nevoite să deseneze cercuri, pentru a ține oamenii la distanțele de siguranță, relatează Reuters.



Oamenii se îndreaptă iar spre plaje, parcuri, asaltează străzi, în timp ce un val de căldură lovește Europa de sud, iar temperaturile de primăvară le permit americanilor să-și lase hainele de iarnă. Cei mai mulți poartă măști și păstrează distanța socială. În același timp, prostestele față de restricțiile impuse de guvernele țărilor lor încing atmosfera în Germania, Anglia, Statele Unite

Cele mai multe afaceri din Italia, inclusiv restaurante, baruri, magazine și frizerii, vor fi libere să redeschidă după mai bine de două luni, după ce duminică țara a înregistrat cele mai puține decese zilnice din luna martie încoace.

Plajele de pe coasta Romei, vor fi redeschise de pe 18 mai, cu condiția menținerii distanței de siguranță, pentru unele activități, precum surfing, pescuit sportiv.

Bisericile catolice se vor putea face slujbe cu enoriași, însă aceștia trebuie să poarte mască și să mențină distanța minimă.Spania este hotărâtă să relaxeze restricțiile, iar oamenii vor putea sta de luni la terase. De asemenea, de luni vor fi permise adunările de 10 persoane.

În Madrid și Barcelona, majoritatea restrcițiilor vor rămâne în vigoare, dar anumite magazine se vor putea redeschide.În Belgia, se vor redeschide școlile primare și gimnaziale.



Grecia a deschisă deja în weekend peste 500 de plane, în timp ce temperatura a atins 34 de grade Celsius. Cu toate acestea umbrelele au fost amenajate la 4 metri distanță unele de altele.

Pe Coasta de Azur, sunt permise acum pescuitul și surfingul, dar plaja a fost interzisă.

