Fostul șef al CJ Gorj, pus șef în cadrul Aparegio

PSD Gorj are reprezentanți la vârf în conducerea Aparegio Gorj. Într-o perioadă în care Aparegio Gorj, operatorul de apă și canal din județ, a ajuns să distribuie apa la bidon, s-a trecut la angajarea de noi șefi în cadrul societății.

Unul dintre ultimii angajați este Ion Călinoiu, fostul președinte al Consiliului Județean Gorj și președintele executiv al PSD Gorj. Acesta a devenit de câteva zile șef al Biroului Dezvoltare Regională, din cadrul Aparegio Gorj. Ion Călinoiu este coleg de partid la PSD cu Traian Pătrașcoiu, directorul general al Aparegio Gorj.

Nu se cunoaște motivul angajării lui Ion Călinoiu la operatorul de apă și canal, în condițiile în care este și pensionar, după ce și-a încetat anul trecut activitatea de șef al Sistemului de Gospodărire a Apelor Gorj. Numirea este una cel puțin controversată, din acest punct de vedere, mai ales că nu a fost găsită o persoană care să nu beneficieze deja de un venit, fie el și din pensie.

PSD se leapădă de șefii pesediști ai Aparegio Gorj

Conducerea PSD Gorj a transmis un comunicat în care se dezice de acțiunile directorului Aparegio și susține că nu este vorba de o încadrare pe criterii politice. Numirea lui Ion Călinoiu este decizia exclusivă a managerului Aparegio Gorj, social-democratul Tratan Pătrășcoiu, potrivit PSD Gorj.

„Conducerea PSD Gorj nu are absolut nicio legătură și nu cunoaște deciziile luate în cadrul Societății Aparegio, spre deosebire de Partidul Național Liberal, unde numirile în funcții se fac doar cu acordul șefului filialei Gorj, deputatul Dan Vîlceanu (așa cum de altfel a reclamat și primarul Romanescu în repetate rânduri). Prin urmare, angajarea domnului Ion Călinoiu într-o funcție de conducere în cadrul societății nu a fost discutată, și cu atât mai puțin hotărâtă, la nivelul conducerii PSD Gorj. Singurul care poate oferi răspunsuri cu privire la motivele acestei angajări este directorul general al Aparegio, Traian Pătrășcoiu. Conducerea PSD Gorj solicită public directorului general să-și asume decizia luată. O dovadă a faptului că PSD Gorj nu are nicio implicare stă chiar declarația lui Traian Pătrășcoiu cum că „angajarea nu are nevoie decât de aprobarea directorului general”, conform unui comunicat al PSD Gorj.