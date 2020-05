Vama Nădlac, luată cu asalt de românii care revin în țară

Haos în Vama Nădlac. Punctul de trecere a frontierei Nădlac I este absolut blocat pe sensul de intrare în România, formându-se cozi de peste 7 kilometri. Potrivit datelor poliției de frontieră, timpul de așteptare pentru intrarea în țară este de circa 300 de minute.

Trecerea frontierei, dinspre Ungaria, prin județul Arad, se face doar prin punctul de trecere Nădlac I, PTF Nădlac II fiind deschis doar pentru camioane, scrie presa locală. De aici până la crearea unui blocaj nu a mai fost decât un pas. Mai ales că odată cu intrarea în starea de alertă mulți români au revenit în țară.

„Tocmai mă pregăteam să plec spre Nădlac I. Am fost și ieri acolo, merg și acum, fiindcă se pare că problemele încă persistă. Din păcate, totul depinde de statul maghiar, care nu are suficienți lucrători la frontieră. Sau cel puțin aceasta este informația pe care am primit-o și eu. Din informațiile mele, noi avem în jur de 60 de lucrători. În ceea ce privește punctul de trecere Nădlac II, pe acolo trec doar camioanele, pentru a nu fi ținute în loc”, a declarat prefectul Gheorghe Stoian, potrivit Special Arad.

„În ultimele 24 de ore, prin punctele de frontieră au trecut aproximativ 29.400 persoane, cetăţeni români şi străini şi peste 20.000 mijloace de transport. Pe sensul de intrare au fost aproximativ 16.000 persoane cu 10.900 mijloace de transport, iar pe cel de ieşire 13.400 persoane cu 9.100 mijloace de transport”, informează Poliţia de Frontieră.

Vama Nădlac. De ce se așteaptă așa de mult pentru a intra în țară

Conform sursei citate, în acelaşi interval de timp, la frontiera cu Ungaria s-au prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control aproximativ 19.300 de persoane şi 13.900 de mijloace de transport, dintre care pe sensul de intrare în ţară au fost aproximativ 10.900 de persoane cu 7.500 mijloace de transport.

„Formalităţile de frontieră necesită un timp mai mare de procesare ca urmare a faptului că, pe lângă controlul specific la intrarea în ţară, persoanele sunt preluate de către reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică pentru completarea declaraţiei pe proprie răspundere şi efectuarea controlului epidemiologic.

După încheierea formalităţilor şi stabilirea măsurile dispuse de către personalul medical aflat în punct, maşinile sunt preluate de către echipaje de poliţie şi jandarmi pentru a fi conduse spre locaţiile stabilite pentru carantinare sau pentru autoizolare”, a explicat Poliția de Frontieră.