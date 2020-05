Ministerul Culturii va declara 2021 Anul „Tudor Vladimirescu“. Se vor împlini 200 de ani de la Revoluția condusă de Tudor Vladimirescu.

Primarul din Târgu Jiu, Marcel Romanescu, a declarat că a purtat deja discuții în acest sens cu ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu. Pentru anul viitor, centrul manifestărilor dedicate lui Tudor Vladimirescu va fi județul Gorj. În acest sens vor avea loc evenimente la Târgu Jiu, Vladimir (localitatea natală) și Padeș (Proclamația de la Padeș).

Parc renovat complet

Autoritățile din Târgu Jiu vor să modernizeze complet parcul care poartă numele domnitorului. „Anul 2021 va fi Anul Tudor Vladimirescu. Am discutat, deja, acest aspect cu domnul Bogdan Gheorghiu, ministrul Culturii, dar și cu secretarul de stat Liviu Brătescu, urmând să demarăm, în scurt timp, procedurile necesare pentru ca Ministerul Culturii să declare anul viitor ca fiind «Anul Tudor Vladimirescu»“, a declarat Marcel Romanescu.

Primarul a explicat motivul vizitei sale la Bucureşti. „Acesta a fost, de altfel, și motivul pentru care m-am deplasat la București, însoțit de domnii Dorin Ștefan, unul dintre cei mai mari arhitecți pe care îi are România în acest moment și care este și artizanul proiectului pe care îl avem pentru Calea Eroilor, și Raul Chiriac, șeful Direcției de Investiții din cadrul Primăriei Târgu Jiu. Am luat legătura cu reprezentanții Direcției de Cultură Gorj și am discutat și cu primarii din Vladimir și Padeș, urmând să pregătim o serie de evenimente menite să marcheze trecerea a 200 de ani de la Revoluția lui Tudor Vladimirescu. Municipiul Târgu Jiu va fi în centrul complexului de evenimente ce vor fi organizate în anul 2021 la nivelul județului Gorj“, potrivit lui Marcel Romanescu, primarul din Târgu Jiu.