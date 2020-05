Vela, despre amenzile în starea de urgență: Este evident că se fac abuzuri

„Unde am fost sesizați că s-au făcut abuzuri se fac cercetări de către inspectoratele județene, fie că au fost amendați de Poliție sau de Jandarmerie, Poliția de Frontieră. Unde au fost abuzuri la Polițiile Locale am sesizat primăriile de care aparțin polițiile respective. Vă dau un exemplu: la Timișoara, Poliția Locală a amendat un fotoreporter de la Agerpres sau la Oțelu Roșu, o vânzătoare care era la serviciu, dar căreia i s-a imputat în procesul verbal faptul că nu avea adeverință de la serviciu și polițistul local respectiv a greșit sau eu știu ce s-a întâmplat acolo.

În tot cazul, la fiecare abuz sesizat am luat atitudine. Adică la Polițiile Locale am trimis sesizări la primari, la Poliția Națională, Jandarmerie, Poliția de Frontieră au fost făcute controale de către inspectoratele județene și de către Corpul de Control al ministrului, respectiv cei care sunt la dispoziția inspectorului general al Poliției Române, pentru că și dânsul are o echipă de control acolo”, a spus Vela.