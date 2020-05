Parc ultramodern pentru bicentenarul Tudor Vladimirescu

Municipiul Târgu Jiu va beneficia de un parc ultramodern dedicat lui Tudor Vladimirescu. Este vorba de parcul ce poartă numele Domnului Tudor și care este amplasat în zona Colegiului Național „Tudor Vladimirescu”, din municipiu.

Parcul actual a fost amenajat în urmă cu peste o jumătate de secol și nu se mai prezintă bine. Tot aici se află și cunoscuta statuie a lui Tudor Vladimirescu, de decenii unul dintre obiectivele turistice ale orașului.

Romanescu: „Acest parc va arăta superb“

„Săptămâna aceasta voi fi la București pentru un eveniment legat de anul 2021. Se împlinesc 200 de ani de la revoluția lui Tudor și trebuie să ne ridicăm la înălțimea momentului. Pregătim o serie de surprize pentru târgujieni pentru anul 2021 și vreau să vă dezvălui una dintre ele. Parcul „Tudor Vladimirescu” va fi renovat. Avem un proiect impresionant. Acest parc va arăta superb, va fi o adevărată încântare nu numai pentru locuitorii zonei, ci pentru toți târgujienii și, mai ales, pentru turiști. Am purtat numeroase discuții pe marginea acestui proiect cu ministrul Culturii și îmi doresc ca, pe lângă viitorul parc, întregul ansamblu de evenimente organizate la Târgu Jiu să depășească toate așteptările“, potrivit primarului din Târgu Jiu, Marcel Romanescu.

Viceprimarul Tudor: „Avem gata proiectul“

La rândul său, viceprimarul din Târgu Jiu, Adrian Tudor, a declarat că a fost cel care anul trecut a propus reamenajarea parcului: „Anul trecut am propus reamenajarea peisagistică a Parcului unde este amplasată statuia lui Tudor Vladimirescu. Era necesar să punem în valoare statuia, să intervenim la fântâna arteziană, mobilierul urban etc. În urmă cu doi ani, am propus Consiliului Local spre aprobare această investiție, și acum avem gata proiectul. Orașul trebuie să se întoarcă după 200 de ani la Tudor Vladimirescu”, a spus Adrian Tudor.

Anul „Tudor Vladimirescu”

Este de amintit că, la finalul anului trecut, consilierii județeni au aprobat un proiect de hotărâre prin care anul 2021 a fost declarat în Gorj „Anul Tudor Vladimirescu“. Consiliul Județean Gorj, împreună cu instituțiile de cultură din subordine, precum Muzeul de Istorie și Biblioteca Județeană „Christian Tell“ vor elabora un program de manifestări cultural-artistice care se vor desfășura pe întreaga perioadă a anului 2021, când se vor împlini 200 de ani de la revoluția condusă de Domnul Tudor Vladimirescu, născut în Gorj, în comuna Vladimir, în anul 1780. Anul nașterii este însă un subiect de controversă printre istorici.

Manifestări la Târgu Jiu, Padeș și Vladimir

Tudor Vladimirescu s-a născut într-o familie de țărani liberi, cu o bună stare materială. A devenit unul dintre reprezentanții tinerei burghezii aflate în plină ascensiune: a fost arendașul mai multor moșii, vătaf de plai (subprefect) de Mehedinți și a practicat negustoria. A participat la războiul ruso-turc din 1806-1812 în fruntea unui corp de panduri olteni, fiind decorat cu ordinul „Sfântul Vladimir“ clasa a III-a și înălțat la gradul de locotenent.

A călătorit mult în țară și în străinătate, a învățat câteva limbi străine și a legat o strânsă prietenie cu intelectuali ardeleni (Gheorghe Lazăr devenindu-i sfetnic apropiat), prin intermediul cărora a avut acces la lucrările unora dintre corifeii Școlii Ardelene. A dat dovadă de reale aptitudini de comandant și organizator militar, fiind cel care a pus bazele noilor unități de panduri, care trebuiau să devină nucleul „Adunării norodului“ – oastea revoluției de la 1821.

Eforturi pentru independenţă

Țelurile Revoluției de la 1821 au fost consemnate în diferite acte, începând cu Proclamația de la Padeș și Scrisoarea către Poartă „Cererile norodului românesc“ din 23 ianuarie/4 februarie 1821, continuând cu Proclamațiile din 16/28 martie, 20 martie/1 aprilie, al doilea „arzmagzar“ către Poartă din 27 martie/8 aprilie și alte scrisori și declarații ale lui Vladimirescu.

Din toate documentele reiese că se urmărea realizarea în etape succesive a unor măsuri care să asigure instituirea unei noi ordini sociale și politice și să asigure accesul țării la un statut de mai largă independență“, potrivit surselor istorice. Manifestări dedicate anul viitor lui Tudor Vladimirescu vor avea loc la Târgu Jiu, Vladimir, unde se află Casa Memorială și în Câmpia Soarelui, la Padeș.