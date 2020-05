Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a promis modificări importante ale ordinelor de carantină în zilele următoare. Între timp, mii de persoane au protestat în mai multe orașe împotriva măsurilor de carantină, scrie The Guardian.

Proteste au avut loc din Sacramento până în San Francisco inclusiv în Huntington Beach, oraș din ținutul County, acolo unde guvernatorul a decis sa închidă plajele.

Newsom a declarat că în curând va decide ridicarea restricțiilor și că este vorba despre zile, și nu săptămâni.

Metoda americană: cu copiii la protest

Circa 3.000 de persoane au protestat vineri în Huntington Beach după închiderea plajelor din Orange County ca urmare a faptului că zeci de mii de oameni au luat cu asalt plajele din sudul Los Angelesului. Guvernatorul i-a certat pe localnici pentru că au ignorat îndemnul de a sta acasă și, drept urmare, a închis plajele.

“Eu am luptat în armată împotriva tiranilor și dictatorilor din lumea întreagă, iar ce se întâmplă acum a mers prea departe”, a declarat un protestatar pentru Los Angeles Times. “Nu am luptat ca să mă întorc aici și să trăiesc sub domnia acestui tiran în propria mea țară”, a mai spus el.

Mulți dintre protestatari și-au adus și copiii, potrivit Los Angeles Times, unul dintre ei spunând că a venit cu soția și cei trei copii ca să se vadă că protestatarii sunt oameni normali.

În Sacramento, capitala statului, mulțimi de oameni s-au confruntat cu polițiștii vineri după-amiaza. “Trădătorilor!” au strigat ei către oamenii legii. Unii dintre ei purtau pancarte cu mesaje care puneau la îndoială existența coronavirusului. Nici unul dintre ei nu a purtat mască de protecție.