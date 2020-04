Coronavirus. 601 decese în România. 21 au fost anunțate în cursul serii

Romania a depasit 600 de decese cauzate de COVID-19. Inca 21 de decese au fost anuntate de autoritatile competente sambata seara. In total, bilantul deceselor in Romania a ajuns la 601. Pe durata zilei de sambata au fost raportate, in total, 33 de decese. Iata care sunt cazurile de decese anuntate, in urma cu cateva minute, de Grupul de Comunicare Strategica. Este vorba de ultimele decese anuntate, in numar de 21.

Deces 580



Bărbat, 50 ani din județul Călărași

Data internării: 27.03.2020 în INBI Matei Balș-ATI. Data recoltării probelor pentru COVID-19: 27.03.2020. Data confirmării: 28.03.2020. Data decesului: 25.04.2020. Comorbidități: HTA, Obezitate, Ulcer gastric cu un episode de hemoragie digestiva in 2008.



Deces 581



Bărbat, 70 ani din județul Hunedoara.

Data internării: 14.03.2020 în Spitalul Municipal Hațeg. Data recoltarii probelor pentru COVID-19: 14.04.2020. Data confirmării: 16.04.2020. Data decesului: 25.04.2020. Comorbidități: BPOC. HTA. Diabet zaharat tipII. Obezitate.



Deces 582



Femeie, 63 ani din județul Salaj.

Data internării: 21.04.2020 în Spitalul Județean de Urgență Zalău. Data recoltării probelor pentru COVID-19: 21.04.2020. Data confirmării: 21.04.2020. Data decesului: 25.04.2020. Comorbidități: Obezitate.



Deces 583



Bărbat, 52 ani din județul Sălaj.

Data internarii: 21.04.2020 în Spitalul Județean de Urgență Zalău. Data recoltării probelor pentru COVID-19: 17.04.2020. Data confirmarii: 18.04.2020. Data decesului: 25.04.2020. Comorbidități: Sechele AVC, Obezitate.



Deces 584



Bărbat, 57 ani din județul Teleorman.

Data internării: 15.04.2020 în Spitalul Municipal Roșiori transferat în 17.04.2020 la Spitalul Colentina București. Data recoltării probelor pentru COVID-19: 15.04.2020. Data confirmării: 16.04.2020. Data decesului: 25.04.2020. Comorbidități: Boală cardiovasculară, Flutter atrial, HTA.



Deces 585



Bărbat, 86 ani din județul Suceava. Asistat Cămin de bătrâni.

Data internării: 18.04.2020 în Spitalul Județean de Urgență Suceava. Data recoltării probelor pentru COVID-19: 19.04.2020. Data confirmării: 20.04.2020. Data decesului: 24.04.2020. Comorbidități: Fibrilație atrială cronică.



Deces 586



Bărbat, 59 ani din județul Suceava.

Data internării: 02.04.2020 în Spitalul Județean de Urgență Suceava. Data recoltării probelor pentru COVID-19: 05.04.2020. Data confirmării: 06.04.2020.Data decesului: 24.04.2020.Comorbidități: Infarc miocardic acut în urmă cu un an, Stent coronarian.



Deces 587



Femeie, 80 ani din județul Suceava.

Data internării: 15.04.2020 în Spitalul Județean de Urgență Suceava. Data recoltării probelor pentru COVID-19: 16.04.2020. Data confirmării: 17.04.2020. Data decesului: 24.04.2020. Comorbidități: Poliartrită reumatoidă, Pancitopenie(transfuzii).



Deces 588



Bărbat, 69 ani din județul Bistrița Năsăud.

Data internării: 13.04.2020 în Spitalul Județean de Urgență Bistrița-ATI. Data recoltării probelor pentru COVID-19: 14.04.2020. Data confirmării: 15.04.2020. Data decesului: 25.04.2020. Comorbidități: HTA.



Deces 589



Bărbat, 66 ani din județul Botoșani.

Data internării: 05.04.2020 în Spitalul Județean de Urgență Botoșani – în ATI. Data recoltării probelor pentru COVID-19: 05.04.2020. Data confirmării: 08.04.2020.Data decesului: 24.04.2020.Comorbidități: Adenom de prostate.



Deces 590



Bărbat, 65 ani din municipiul București.

Data internării: 30.03-7.04.2020 în Spitalul Universitar de Urgență București -Cardiologie pentru Infarct miocardic acut. Transfer în 07.04.2020 în Spitalul de Boli Infecțioase și Tropicale V. Babeș. Data recoltării probelor pentru COVID-19: 05.04.2020. Data confirmării: 07.04.2020.Data decesului: 25.04.2020.Comorbidități: Infarct miocardic acut, HTA.



Deces 591



Bărbat, 54 ani din județul Galați.

Dată debut: 20.04.2020 cu dspnee și modificări auscultatorii pulmonare. Internat 20-22.04.20210 la Spitalul Tecuci. Transferat pe 22.04.2020 la Spitalul Județean Galați pe ATI. Dată recoltare și dată rezultat: 20.04.2020. Data deces: 24.04.2020. Comorbidități: DZ tip II, obezitate



Deces 592



Femeie, 81 ani din județul Galați.

Azilant cămin bătrâniDată debut: 13.04.2020 febră, tuse. Dată recoltare și dată rezultat: 13.04.2020. Dată internare: 21.04.2020 Spitalul Județean Galați prin UPU în ATI direct. Dată deces: 24.04.2020. Comorbidități:boală renală cronică, Alzheimer.



Deces 593



Femeie, 85 ani din județul Galați.

Azilant cămin bătrâni

Dată internare: 19.04.2020 la Boli Infecțioase Galați. Dată recoltare: 15.04.2020. Dată rezultat: 18.04.2020. Dată deces: 25.04.2020. Nu există informații privind comorbidități



Deces 594



Bărbat, 87 ani din județul Galați.

Azilant cămin bătrâni

Dată internare: 24.04.2020 la UPU Spitalul Județean Galați. Dată recoltă și rezultat: 24.04.2020 – pozitiv. Dată deces: 25.04.2020. Comorbidități: HTA std.II, atrofie cerebrală, hemiplegie stg, post AVC, bypass aorto coronarian.



Deces 595



Bărbat, 56 ani din județul Hunedoara.

Dată debut: 22.04.2020- s-a prezentat pentru dializă la Spitalul Petroșani, dar având semne și simptome respiratorii s-a trimis la Spitalul Hunedoara unde se internează pe Secția de pneumologie. Dată recolta: 22.04.2020. Dată rezultat: 24.04.2020. Dată deces: 25.04.2020. Comorbidități: boală renală cronică dializată, cardiopatie ischiemica cronică, Sechele AVC, anemie, HTA, hiperparatiroidism.



Deces 596



Bărbat, 63 ani din județul Brașov. Internat pe 07.04.2020 pe Secția de ortopedie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov unde este operat pe 08.04.2020 de coxartroză. 07-08.04.2020 stă în ATI, apoi revine pe secție, fără simptome respiratorii. Pe data de 13.04.2020 se transferă pe ATI cu suspiciune de embolie pulmonară. Se recoltează și probă pe data de 13.04.2020 cu rezultat pozitiv pe 15.04.2020. Pe data de 16.04.2020 se transferă la Spitalul Județean Sf Gheorghe din Covasna. Pe data de 23.04.2020 deces. Comorbidități: AVC ischiemic în antecedente, cardiopatie ischiemică cronică.



Deces 597



Femeie, 98 ani din județul Hunedoara. Azilant Centrul de îngrijiri bătrâniDată internare: 17.04.2020 Spital Municipal Vulcan. Transfer 22.04.2020 la Spitalul Județean de Urgență Deva ATI Neurologie. Dată recoltare: 17.04.2020. Dată rezultat: 21.04.2020. Dată deces: 25.04.2020. Comorbidități: AVC sechelar, HTA, lacunarism cerebral, demență senile.



Deces 598



Bărbat, 61 ani din județul Brașov. Internat 12-18.04.2020 în Secția interne II a Spitalului Județean Pavilion Tractorul cu pneumonie virală, DZ tip II decompensatePe 11 și 15 aprilie se recoltează probe dar cu rezultate neconcludente. Pe 18.04.2020 decedează, iar pe 22.04.2020 se recolteaza fragment de pulmon și se trimite la INCDMM Cantacuzino pentru testare. Rezultatul pozitiv a fost trimis pe 24.04.2020. Comorbidități: DZ tip II.



Deces 599



Bărbat, 93 ani din județul Galați. Azilant cămin bătrâniRecoltat prima data pe 12.04.2020 cu rezultat negativ, a doua oară pe 19.04.2020 cu rezultat pozitiv. Data internării: 19.04.2020 la Spitalul Județean Galați. Transferat la Spitalul CFR Galati pe 20.04.2020. Dată deces: 25.04.2020. Comorbidități: cardiopatie ischemică, ateroscleroză cerebrală, sdr. Psiho-involutiv.



Deces 600



Bărbat, 81 ani din județul Brașov. Internat 01-10.04.2020 în Secția de chirurgie II a Spitalului Județean Brașov cu Colecistită acută litiazica, sindrom subocluziv, HTA, cardiopatie ischemică cronică. În contextul apariției de cazuri pe secție și în spital se recoltează probă pe 09.04.2020 cu rezultat pozitiv pe 10.04.2020. Se transferă la Spitalul Sf. Gheorghe până pe data de 14.04.2020 când se transferă către Spitalul de psihiatrie și neurologie Brașov (spital rezervă Covid). Pe 19.04.2020 se transferă pe ATI în Spitalul Județean Brașov cu diagnosticul de Insuficiență respiratorie acută, pneumonie virală).Dată deces: 25.04.2020. Comorbidități: HTA , cardiopatie ischemică cronică.



Deces 601



Femeie, 68 ani din județul Vrancea.

Dată recoltare: 11.04.2020. Dată rezultat: 13.04.2020. Dată deces: 24.04.2020. Comorbidități: insuficiență cardiacă congestivă, obezitate morbida, boală renală cronică.