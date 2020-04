Alertă la Coțofenii din Față după ce două persoane au fost internate în spital cu coronavirus

Au apărut cazuri de infectare cu coronavirus și în comuna doljeană, Coțofenii din Față. Este vorba de doi cetățeni de etnie romă, unul de 68 de ani și altul de 27 de ani. Bărbatul de 68 de ani ar fi internat la Terapie Intensivă. Autoritățile locale au fost informate, joi, 23 aprilie, de existența celor două cazuri confirmate de infectare cu coronavirus, de reprezentanți ai DSP Dolj.

Vestea că sunt doi localnici confirmați cu coronavirus s-a propagat rapid printre localnicii din comuna doljeană, Coțofenii din Față. Aceștia spun că cei doi cetățeni confirmați cu coronavirus fac parte din familii care reveniseră din Franța.

”Nu au respectat regulile impuse pentru această perioadă. Am arătat de atâtea ori cum se plimbă fără probleme pe ulițe, cei veniți din Franța. Au lucrat la garduri, au circulat de la unii la alții. Și acum au apărut cazuri de coronavirus. Este vorba de doi bărbați, unul de 27-28 de ani și unul de 68 de ani. Acesta din urmă este în stare gravă, la Terapie Intensivă. Cei doi au ajuns la spital înainte de Paște. Joi, 23 aprilie și autoritățile locale și medicul de familie au primit confirmarea de la DSP Dolj că sunt infectați cu coronavirus”, a spus unul dintre localnici.

Medicul de familie: Cei veniți din străinătate au ieșit din izolare, fără simptome de coronavirus

Potrivit medicului de familie, cei doi pacienți fac parte din familii cu persoane care au revenit din străinătate și care au ieșit din izolare fără să prezinte simptome de coronavirus. ”Cei doi pacienți care au fost confirmați cu coronavirus s-au prezentat direct la spital. Ei au spus că nu au fost plecați în străinătate, dar au avut însă alte persoane din familie care revenit din străinătate, care au fost în izolare și au ieșit în urmă cu o săptămână, fără să prezinte simptome. Și cu toate acestea au transmis virusul. Unul din cei doi pacienți infectați este la Terapie Intensivă și are și alte afecțiuni.Are probleme cardiace și este și obez. Familiile celor doi pacienți au intrat din nou în izolare, pentru alte 14 zile. Sunt familii numeroase. Este vorba de 20 -30 de cetățeni care au intrat în izolare pentru 14 zile ”, a precizat medicul din comună.

Fiecare pacient infectat a avut câte 14 contacți

Situația este confirmată de reprezentanții DSP Dolj, care precizează că unul dintre cei doi pacienți din comuna Coțofenii din Față, confirmat cu coronavirus, a ajuns la spital pe 12 aprilie, iar celalălat pe 14 aprilie. Fiecare dintre cei doi pacienți confirmați cu coronavirus a luat contactat cu câte 14 persoane. ”În urma anchetei DSP Dolj s-a stabilit că pacientul internat pe 12 aprilie ieșise din izolare pe 4 aprilie. El are 7 contacți în familie și 7 contacți în curte, iar cel internat pe 14 aprilie era vecin cu primul și are 5 contacți în familie și 9 contacți în curte”, spun reprezentanții DSP Dolj.

Și primarul comunei, Coțofenii din Față a fost informat de cele două cazuri de coronavirus. Acesta spune că situația este sub control. ”Am primt și eu informare de la DSP Dolj că sunt doi confirmați cu coronavirus, dar telefonic. Nu am văzut ceva scris. Am luat măsuri stricte pentru toată comuna. S-a limitat ieșirea cetățenilor. Poate merge la cumpărături doar unul din familie. Pe străzi sunt poliția și armata. Familiile celor doi cetățeni care ar fi confirmați cu coronavurus, familiile sunt din nou în izolare. Nu mai ies. Le facem noi cumpărăturile. Situația este sub control. Sper să nu mai apară și alte cazuri”, a spus Constantin Cârciumaru, primarul comunei Coțofenii din Față.