Ministrul Agriculturii: seceta a afectat 2,9 milioane de hectare de culturi de toamnă

Seceta a afectat culturile de toamnă din Moldova și din sudul țării, 2,9 milioane de hectare cultivate cu grâu, secară, orz, orzoaică și rapiță, dar valoarea exactă a pagubelor urmează să fie stabilită, a declarat joi ministrul Agriculturii Adrian Oros, citat de Mediafax.

Ministrul nu a avansat sume pentru despăgubiri sau suprafețele afectate, dar a exemplificat cu producția de grâu a acestui an, care ar putea fi de 5 – 6 milioane de tone, în condițiile în care într-un an bun se produc în jur de 9 milioane de tone.

Recolta va asigura consumul intern, de 2,5 – 3 milioane de tone de grâu, iar exportatorii, spune ministrul, au dat asigurări că în acest an vor respecta această limită de consum și nu vor exporta cantități suplimentare

Oros spune că pot fi irigate 844.000 de hectare, dar fermierii irigă efectiv 102.000 de hectare, în condițiile în care există apă pe 1.600 de kilometri de canale, ce pot deservi peste 500.000 de hectare.

Ministrul a adăugat că a negociat cu Hidroelectrica achiziția curentului electric necesar irigațiilor, pentru a evita „băieții deștepți”.

Oros spune că s-au cheltuit în ultimii ani 200 de milioane de euro pentru reabilitarea sistemelor de irigații