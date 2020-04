Reținut de polițiști după ce a părăsit locul accidentului

Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Slatina au reținut un bărbat care a fost implicat într-un eveniment rutier și a părăsit locul producerii accidentului. Acesta era sub influența alcoolului și avea dreptul de a conduce suspendat.

Potrivit primelor informații oferite de reprezentanții IPJ Olt, la data de 18 aprilie 2020, un bărbat, de 30 de ani, din municipiul Drăgășani, în timp ce conducea un autoturism pe Drumul Județean 703D, pe raza comunei Verguleasa, nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum și a pătruns pe sensul opus de mers, unde a intrat în coliziune cu un autovehicul condus regulamentar de un tânăr, de 22 de ani.

În urma accidentului a rezultat rănirea conducătorului auto, în vârstă de 22 de ani, care a fost transportat la o unitate medicală pentru a primi îngrijiri medicale.

După producerea evenimentului, bărbatul de 30 de ani a părăsit locul producerii accidentului fără încuviințarea organelor de poliție, însă a fost identificat la scurt timp.

Cei doi conducători auto au fost testați cu aparatul alcoolscop, în cazul bărbatului care a pătruns pe contrasens rezultând o concentrație de 0,97 mg/Litru alcool pur în aerul expirat.

Totodată, în urma verificărilor efectuate polițiștii au stabilit că bărbatul avea dreptul de a conduce suspendat.

Ieri, 21 aprilie a.c., polițiștii Biroului Rutier Slatina, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Slatina, au reținut bărbatul, de 30 de ani, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul fără permis de conducere, conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau altor substanțe și părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia. Bărbatul urmează să fie prezentat instanței cu propuneri legale.