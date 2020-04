March of the living 2020, online de la Auschwitz de Ziua Holocaustului

În Israel, victimele Holocaustului sunt comemorate, astăzi, în cadrul unei ceremonii care, din cauza pandemiei coronavirus, sunt organizate fără public. De asemenea, pentru prima dată în 32 de ani, Marșul Internațional al Vieții din Polonia are loc online. În mod tradițional, evenimentul presupunea parcurgerea pe jos a distanței dintre lagărele Auschwitz 1 și Auschwitz 2 – Birkenau.

În calitate de reprezentant oficial în România al International March of the Living din Israe Fundația Magna cum Laude-Reut – Complexul Educațional Laude-Reut s-a înscris să participe la evenimentul organizat pentru perioada 19 – 23 aprilie 2020, în Polonia – ediția a 32-a a Marșului Vieții între Auschwitz și Birkenau, un program educativ anual, aducând peste 20.000

de persoane din întreaga lume în Polonia să studieze istoria Holocaustului și să înțeleagă rădăcinile prejudecăților, intoleranței și urii, o adevărată lecție de istorie pe viu.

Pentru prima dată de la demararea acestui proiect în 1988, Marșul Vieții, desfășurat pe cei 3 km ce leagă lagărele Auschwitz I de Auschwitz II – Birkenau, ca tribut adus victimelor nazismului, nu poate avea loc, din cauza pandemiei COVID-19. Regretăm situația actuală, însă istoria ne învață că totul este temporar, că vremurile se schimbă și, chiar dacă nu putem șterge faptele

deja petrecute, avem puterea și mai ales obligația de a nu le uita și a nu le repeta – NEVER AGAIN, NEVER MEANS NEVER!

Marșul Vieții va avea loc online, marți, 21 aprilie 2020, pentru a comemora Ziua Holocaustului – Yom HaShoah

În ciuda restricțiilor actuale impuse, Marșul Vieții va avea loc online, marți, 21 aprilie 2020, pentru a comemora Ziua Holocaustului – Yom HaShoah, cu transmisiune live la ora 14.00, pe site-ul proiectului: motl.org/live, pe Facebook la facebook.com/motlorg, precum și prin Jewish Broadcasting Service la jbstv.org/watch-live.

Tradiția March of the Living este de a insera mesaje de aducere aminte și compasiune pe plăcuțe de lemn plasate pe linia de cale ferată care aducea trenurile morții, toate aceste plăcuțe fiind apoi colectate de organizatori și păstrate într-o mare arhivă. Elevii participanți în anii anteriori au putut să facă acest lucru în fața faimoasei porți a lagărului Auschwitz-Birkenau, iar acum avem la dispoziție site-ul comemorativ https://nevermeansnever.motl.org/.