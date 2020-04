Ce a postat Martin Garrix la doi ani de la moartea dj-ului Avicii

Martin Garrix a postat luni o imagine pe contul său de Instagram prin care aduce aminte că s-au împlinit doi ani de la dispariția dj-ului Avicii. Postarea are peste 1.5 milioane de aprecieri din partea fanilor din toată lumea.



În imagine, Garrix este împreună cu Avicii, pe care îl ține în brațe, iar mesajul este următorul: „Salut, frate, îmi e dor de tine”.

DJ-ul suedez Avicii a murit la 28 de ani, pe 20 aprilie 2018. Pe numele său real Tim Bergling, acesta era unul dintre cei mai de succes DJ de muzică electronică din Europa.



În 2016, Avicii a anunţat că va renunţa la show-uri, iar în luna august a aceluiaşi an l-a susţinut pe ultimul, în Ibiza.

Starul suedez şi-a anunţat planurile de retragere din activitatea concertistică prin intermediul unei scrisori emoţionante, pe care a publicat-o pe site-ul său în luna aprilie 2016. Ulterior, el a explicat revistei Billboard faptul că a luat această decizie din cauza stării sale de sănătate.



Tim Bergling, născut pe 8 septembrie 1989, cunoscut sub numele de scenă Avicii, a fost şi producător muzical, nominalizat de două ori la premiile Grammy – pentru single-ul „Sunshine”, cu David Guetta, în 2012, şi pentru single-ul său „Levels”, din 2013.

Unele dintre cele mai cunoscute piese ale sale sunt „I Could Be the One”, „Wake Me Up”, „You Make Me”, „X You”, „Hey Brother”, „Addicted to You”, „The Days”, „The Nights” şi „Waiting for Love”. A lansat două albume de studio – „True” (2013) şi „Stories” (2015).



Familia DJ-ului suedez Avicii, pe numele real Tim Bergling, a transmis un nou mesaj după moartea artistului, despre care a spus că a fost un suflet fragil, că nu a fost făcut pentru „maşinăria de business” în care s-a găsit şi că „nu a mai putut continua”, dorind „să îşi găsească pacea”. Revista Variety.com notează că acest mesaj ar lăsa să se înţeleagă că artistul s-a sinucis.