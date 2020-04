Război total pe senzorii chinezeşti pentru diabet livraţi în Oltenia, între beneficiari şi firma furnizoare. După ce mai mulţi părinţi ai copiilor cu diabet au acuzat că dispozitivele dau erori mari la citirea valorilor glicemiei, reprezentantul Elpis Logic Business reacţionează: „Vor să discrediteze firma!“. El susţine că produsele sunt „conforme“, iar părinţii nu respectă manualul de utilizare.GdS a relatat, săptămâna trecută, un nou episod din scandalul izbucnit în jurul biosenzorilor de monitorizare continuă a glicemiei, de care beneficiază pacienţii cu diabet din Oltenia, în cadrul Programului Naţional pentru Diabet. Contractul prin care aceştia sunt livraţi, în valoare de circa 1,7 milioane de euro, a fost câştigat în 2019 de Elpis Logic Business, o firmă din Ilfov, care până la acea dată avea o cifră anuală de afaceri de 200.000 – 400.000 de lei.

„Este una dintre cele mai proaste alegeri“

Cum funcţionează această tehnologie: senzorii se implantează sub piele cu ajutorul unui dispozitiv, iar aceştia monitorizează glicemia încontinuu; valorile glicemiei sunt transmise unui dispozitiv, iar în baza acestora se administrează tratamentul cu insulină. Dacă valorile citite sunt greşite, tratamentul administrat este greşit, iar pacienţii riscă probleme grave de sănătate, spun părinţii copiilor înscrişi în program. Biosenzorii oferiţi de Elpis sunt de producţie chinezească, model CT-100B, realizaţi de compania Zhejiang POCTech Co. Ltd.

La scurt timp după ce a început distribuirea acestor dispozitive, a izbucnit scandalul. Mai mulţi părinţi ai copiilor bolnavi de diabet acuză că aparatele dau erori mari la citirea valorilor glicemiei, făcând imposibilă administrarea unui tratament adecvat. „Braţul fetiţei a făcut puroi!“, acuza una dintre mămici. „Senzorii PocTech-100 sunt un eşec. Fiind şi pandemie, persoanele cu diabet sunt la risc“, a mai afirmat ea. Părinţii mai acuză că linia de urgenţă şi asistenţă continuă pe care trebuie s-o asigure furnizorul este deservită de un singur om, care, de cele mai multe ori, nu răspunde la telefon. „Este una dintre cele mai proaste alegeri pe care am putut să o facem pentru copiii noştri, cu gândul că avem şi noi din partea statului ceva de care să ne folosim. Păcat că nu este ceea ce trebuie şi am folosit copiii ca pe cobai…“, spunea alt părinte.

Dispozitivele sunt „conforme“, susţine furnizorul

La vremea respectivă, GdS a cerut un punct de vedere reprezentantului firmei Elpis, Adrian Cotonea. Acesta a spus însă că va reveni cu precizări la o dată ulterioară.

Recent, el a transmis GdS un răspuns elaborat la întrebări, în care spune, printre altele, că produsul oferit de Elpis „a îndelinit şi îndeplineşte în totalitate cerinţele caietului de sarcini“. Oferta „a fost declarată conformă, s-a calificat în urma unui proces de evaluare“, afirmă acesta.

Reprezentantul firmei mai susţine că, înainte să fie distribuite beneficiarilor, sistemele de monitorizare continuă a glicemiei „au fost prezentate personalului medical care se ocupă de instalarea iniţială a senzorilor, au fost testate şi nu au fost reclamate nici un fel de deficienţe de funcţionare“. Apoi, a prezentat câteva date tehnice despre modul în care funcţionează senzorii. Adrian Cotonea mai susţine că fotografiile prezentate ca dovezi pentru erorile de citire şi postate de beneficiari pe un grup de WhatsApp „nu reflectă în totalitate realitatea“.

„Prin postarea unor poze, fără a se face identificarea corectă a acţiunilor de instalare, calibrare, identificare, disfuncţionalităţi pe parcursul instalării, sau fără a putea identifica datele descărcate din receptor, în lipsa solicitării unor informaţii de la firma distribuitoare, societatea noastră nu poate formula concluzii cu privire la apariţia unor erori. Anumite informaţii şi poze au fost postate pe un grup de WhatsApp. Au existat informaţii puţine, comentarii din partea unor persoane neavizate şi, ca atare, nu pot constitui informaţii suficiente pentru a sprijini şi pentru a ne ajuta în depistarea erorilor, acolo unde există, sau defecţiuni cauzate de instalare/utilizare“, susţine acesta, în răspunsul transmis redacţiei.

Cotonea mai afirmă că a pus la dispoziţia beneficiarilor, pe grupul acestora de WhatsApp, un „ghid de depanare, pentru interpretarea unor erori şi ajustare a echipamentului, astfel încât să intre în parametrii de funcţionare la persoanele care nu doresc să ne contacteze“, precizând totodată că „nu este obligaţia noastră să ne afiliem la un asemenea grup“.

Cotonea sare la gâtul părinţilor reclamanţi

Reprezentantul firmei Elpis mai susţine că foarte puţini beneficiari au contactat oficial furnizorul pentru problemele semnalate. Ce greşeli susţine firma că a identificat, analizând aspectele semnalate de reclamaţi: senzor instalat incorect, transmiţător care nu avea bateria schimbată, fiind utilizată cea folosită pentru alt senzor, date de calibrare introduse din prima zi fără a se respecta indicaţiile manualului de utilizare, calibrări făcute după masă sau insulină, ceea ce nu este indicat pentru a obţine valorile indicate. În continuare, reprezentanţii firmei insistă ca reclamaţiile să fie făcute oficial, prin telefon.

Pe de altă parte, Adrian Cotonea mai susţine că, în cazul prezentat anterior de GdS (cel al fetiţei cu braţul infectat), aparatul nu ar fi fost calibrat de mai multe ori, aşa după cum cere manualul de utilizare. În final, prezentările de pe grupul de WhatsApp al beneficiarilor sunt catalogate drept „provocări lansate de persoane rău intenţionate, care doresc discreditarea firmei, jignirea mea personală şi care nu fac altceva decât de a crea confuzie în rândul pacienţilor“. „Afirmaţia că nu răspundem la telefon este una mincinoasă, de prost augur, care nu poate fi demonstrată cu patru apeluri, dintr-o poză pe WhatsApp. Acea persoană ştie foarte bine că am apelat înapoi numărul de telefon care mi-a apărut în agendă, mai ales că eu în acel moment eram angrenat într-o altă discuţie telefonică“, mai susţine Cotonea.