CFR Călători a implementat noi măsuri de prevenire împotriva infectării cu COVID 19

“În această perioadă dificilă, trenul rămâne mijlocul de transport cel mai potrivit pentru asigurarea distanței sociale. Datorită spațiilor interioare generoase pe care le oferă vehiculele feroviare, am constatat o reorientare a călătorilor, care renunță la alte moduri de transport și preferă calea ferată. În consecință am luat la CFR Călători măsuri suplimentare pentru a proteja sănătatea pasagerilor și a personalului nostru. În afara acțiunilor întreprinse pentru igienizare și protecție individuală am creat și un sistem pentru evitarea în cât mai mare măsură a aglomerărilor.

Astfel, pe rutele solicitate intens, trenurile pleacă din stațiile de formare cu vagoane suplimentare. Decizia de a suplimenta se ia în funcție de media numărului de călători din perioadele similare precedente. Gradul de ocupare este însă permanent monitorizat pentru trenurile cu sisteme de rezervare și sunt alocate vagoane și atunci când gradul de ocupare în timp real o impune. Șefii de tren raportează și ei în dispecerate tendința de aglomerare, iar echipele de control trenuri monitorizează la rândul lor procentele de utilizare, pe care le transmit operativ pentru implementarea de măsuri.

Ne asigurăm călătorii că facem tot ce ne stă în putință, în ciuda dificultăților pe care le întâmpinăm, pentru a face posibile deplasările lor care sunt neapărat necesare și care respectă prevederile ordonanțelor militare. Pe toți ceilalți vă așteptăm la bordul trenurilor noastre în momentul în care se încheie această perioadă dificilă. #stațiacasă! #Româniavafibine!” a afirmat Dan M. Costescu Directorul General al CFR Călători.