O asistentă medicală s-a întors din Austria pentru a-i ajuta pe colegii din Gorj.

Gorjeanca Lavinia Maria Cîrstea a lucrat până recent într-un spital din Austria. Tânăra are o experiență de şase ani în sistemul de sănătate austriac. Avea un loc de muncă stabil și un salariu bun. Cunoscând foarte bine situația din spitalele din țară și din Gorj și lipsurile multiple, Lavinia a decis că este momentul să revină acasă și să își suspende activitatea la clinica din Austria în care lucra.

Și-a contactat prietenii din țară și din străinătate și le-a comunicat decizia respectivă. Știa că va intra direct în carantină și și-a asumat această situație, fiind conștientă de importanța măsurilor de prevenire a răspândirii coronavirusului. Izolarea și carantina fac parte din lista de măsuri luate la nivel naţional de către autorități.

„Ce cauți în România, aici e epidemie!?“

Asistenta medicală Lavinia Maria Cîrstea se află în prezent într-un centru de carantină din Rânca, Gorj. Lavinia a spus că se va pune la dispoziția autorităților medicale din județ și este pregătită să le dea o mână de ajutor inclusiv cadrelor medicale de la Spitalul COVID din Cărbunești.

„Poate că unii au spus că am probleme dacă las locul de muncă din Austria și vin în Gorj. Dar eu așa am simțit că trebuie să fac. Am venit să mă pun la dispoziția colegilor mei. Știu cât de important este să fie cineva să te înlocuiască atunci când ți se taie picioarele de la oboseală. Merg în orice spital. Chiar și în cel COVID, dacă este nevoie de ajutor. Este o perioadă grea și trebuie să ne ajutăm. Când ai ales să te faci pompier, medic, asistent știai despre ce e vorba. Nu ai cum să dai înapoi. Și în vamă m-a întrebat o asistentă ce caut în România, dacă lucram în Austria, pentru că în România e epidemie. Am rămas fără replică. Eu am venit să îmi fac datoria acasă“, a declarat Lavinia Cîrstea, care a menționat că a plecat din România să lucreze în Austria pentru că aici nu a avut „loc“ în sistemul de stat, fiind angajată tot în cabinete private.