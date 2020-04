Simulările pentru clasa a II-a, a IV-a și a VI-a se anulează. BAC-ul special și olimpiadele nu mai au loc

Simulările pentru clasa a II-a, a IV-a și a VI-a se anulează în acest an școlar, a anunțat ministrul Educației, Monica Anisie, într-o declarație privind măsurile pentru anul școlar în curs.



La fel se întâmplă și cu olimpiadele și concursurile școlare, care nu vor mai avea loc în acest an, în condițiile stării de urgență. Sesiunea specială de Bacalaureat, organizată de obicei în luna mai pentru olimpici, se anulează.

”Nu se îngheatță anul scolar, ci Ministerul Educației și Cerctării lucrează pentru ca toată activitatea care ar presupune reluarea cursurilor și toate calendarele să le punem în practica dupa ce încetează acesta stare de urgență”, a declarat Monica Anisie.

Alte măsuri anunțate de Monica Anisie: