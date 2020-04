Rata şomajului în hotelurile şi restaurantele din ţară a ajuns deja la 60%

„În aceste condiţii, Federaţia Patronatelor din Turismul Românesc a solicitat în regim de urgenţă emiterea unui act normativ pentru stabilirea in mod excepţional, pentru acest an, a unui stagiu de cotizare de 8 luni (în loc de 12 luni) pentru angajaţii sezonieri, prin derogare de la art. 34 alin. 1 lit. a din Legea nr. 76/2002, astfel încât toţi salariaţii din turism care lucrează în unităţi sezoniere să poată beneficia în acest an de şomaj”, se menţionează în comunicat.