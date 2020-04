Nou bilanţ sumbru: 197 de decese în România

Grupul de Comunicare Strategică a anunţat un noul bilanţ al deceselor din România care se ridică la 197.

Deces 185

Bărbat, 63 ani din jud Arad. Internat in SCJU Arad-ATI cu diagnosticul de Insuficiență Respiratorie Acuta. Probe recoltate pentru COVID-19 în 27.03.2020. Rezultat pozitiv în 31.03.2020. Decedat in data de 30.03.2020.

Deces 186

Bărbat,74 ani din jud Arad. Internat în SCJU Arad-BIA cu diagnosticul de Insuficiență Respiratorie Acuta. Probe recoltate pentru COVID-19 in 28.03.2020 . Rezultat pozitiv în 31.03.2020. Decedat în data de 31.03.2020.Comorbidități: HTA std II

Deces 187

Bărbat, 55 ani din jud Arad. Internat in SCJU Arad-BIA cu diagnosticul de Insuficiență Respiratorie Acuta.Bronhopneumonie. Probe recoltate pentru COVID-19 în 28.03.2020 . Rezultat pozitiv in 31.03.2020. Decedat în data de 28.03.2020.

Deces 188

Femeie, 44 ani din jud Arad. Internat in SCJU Arad-BIA cu diagnosticul de Insuficiență Respiratorie Acuta. Sindrom febril. Probe recoltate pentru COVID-19 în 29.03.2020 . Rezultat pozitiv în 31.03.2020. Decedat în data de 31.03.2020.

Deces 189

Bărbat,93 ani din jud Arad. Internat in SCJU Arad-BIA cu diagnosticul de Insuficiență Respiratorie Acuta. Probe recoltate pentru COVID-19 in 27.03.2020. Rezultat pozitiv în 31.03.2020. Decedat în data de 31.03.2020.

Deces 190

Bărbat,87 ani din jud Arad. Internat în SCJU Arad-BIA cu diagnosticul de Insuficiență Respiratorie Acuta. Bronhopneumonie Probe recoltate pentru COVID-19 în 28.03.2020 . Rezultat pozitiv în 30.03.2020. Decedat în data de 31.03.2020. Comorbidități: Boala cardiovasculata, CIC

Deces 191

Femeie, 52 ani din jud Arad. Internat în SCJU Arad-BIA cu diagnosticul de Bronhopneumonie. Probe recoltate pentru COVID-19 in 2.04.2020 . Rezultat pozitiv în 04.04.2020. Decedat în data de 04.04.2020 Comorbiditati: Diabet zaharat tip II, Infarct miocardic in antecedente, Obezitate

Deces 192

Femeie, 73 ani din jud Arad, internată în SCJU Arad-BIA. Probe recoltate pentru COVID-19 în 27.03.2020 . Rezultat pozitiv în 31.03.2020. Decedat în data de 5.04.2020 Comorbidități: Diabet zaharat tip II, HTA, Obezitate, Neoplasm de colon operat

Pentru a elucida situația infecției cu COVID 19 în județul Arad și raportărilor întârziate a fost trimisă o echipă de medici epidemiologi de la INSP – CRSP Timișoara la fata locului.

Deces 193

Bărbat, 81 ani din jud. Sibiu. Internat în 25.03.2020 în SCJ Sibiu-Secta Medicala, transferat in ATI in 31.03.2020. Contact cu caz confirmat COVID-19 nr. 2321 (sotia). Recoltat pentru COVID-19 pe data de 28.03.2020. Confirmat in 31.03.2020. Decedat in 4.04.2020. Comorbidități: Neoplasm de prostata, HTA, Boala cronica neurologica

Deces 194

Bărbat, 83 ani din jud Suceava. Internat în SJU Suceava în 29.03.2020. Recoltat pentru COVID-19 în data de 31.03.2020. Rezultat pozitiv în data de 2.04.2020. Decedat in 6.04.2020. Comorbidități: CIC, HTA, AVC, DEMENTA

Deces 195

Femeie, 50 ani din jud. Suceava. Decedata la domiciliu in data de 3.04.2020. Recoltare probe necroptice pentru COVID-19 în data de 4.04.2020. Rezultat pozitiv in data de 6.04.2020.

Deces 196

Bărbat, 71 ani din jud. Suceava. Internat în SJU Suceava -Sectia neurologie în 20.03.2020 cu diagnosticul Hemoragie intracerebrala, hemiplegie, CIC, Diabet zaharat. Recoltat pentru COVID-19 în data de 25.03.2020. Rezultat pozitiv în 30.03.2020. Decedat in data de 28.03.2020.

Deces 197

Bărbat, 69 ani din jud. Suceava. Decedat la domiciliu în data de 31.03.2020.Recoltat pentru COVID-19 în data de 01.04.2020. Rezultat pozitiv in 3.04.2020. Comorbidități: tromboza artera pulmonara operata