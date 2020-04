Live Video: Ministrul Educației : Programa pentru EN și Bacalaureat nu va cuprinde materia aferentă semestrului al doilea

”Pentru a ne proteja sănătatea suntem nevoiți să stăm în casă. În această perioadă MEC a fost în strânsă legătură cu cadrele didactice, inspectoratele. Am început deja să asigurăm tablete din comunitățile dezavantajate. În acest timp am urmărit cu atenție ce se întâmplă în celelalte state ale UE. În ultima perioadă am avut consultări cu partenerii ministerului cu care am agreat măsurile care se impun. Vreau să fac precizarea că data exactă privind reluarea cursurilor se va stabili în funcție de evoluția pandemiei de coronavirus, transmite Monica Anisie.