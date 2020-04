​Coronavirus în lume: Numărul total de cazuri de infecții se apropie de 1,4 milioane

Numărul total de îmbolnăviri, la nivel mondial, se apropie de 1,4 milioane, potrivit datelor centralizate de John Hopkins, pe platforma arcgis, printre pacienții care se află la terapie intensivă numărându-se și premierul birtanic Boris Johnson. În total, 277.402 de pacienți infectați s-au vindecat, iar 74.744 de oameni și-au pierdut viața, potrivit hotnews.

08.20: Președintele din El Salvador a anunțat noi pedepse pentru cei care nu respectă regulile de autoizolare la domiciliu, scrie Reuters. Asttfel, cei care încalcă normele de carantină vor fi reținuți, iar mașinile lor vor fi confiscate.

08.15: Trei spitale din cele mai mari orașe din India, capitala Delhi și Mumbai, au fost închise, după ce personalul a fost depistat pozitiv pentru Covid-19. Nimeni nu poate intra sau ieși, iar medicii, asistentele și infirmierele vor putea merge acasă doar după ce testele vor fi repetate și vor fi negative, scrie BBC News.

07.35: Premierul nipon Shinzo Abe este ultimul demnitar de rang înalt care transmite mesaje de încurajare omologului său britanic, Boris Johnson, aflat la terapie intensivă.

”Dragul meu prieten, gândurile și rugăciunile mele se îndreaptă către tine și familia ta”, a scris el, pe twitter, adăugând că îi dorește recuperare rapidă și că Japonia este alături de poporul britanic în aceste vremuri dificile.

To my dear friend @BorisJohnson , my thoughts and prayers are with you and your family, as you fight for a swift recovery. The people of Japan stand with the British people at this difficult time.