Spitalul desemnat în Gorj să preia pacienți cu noul coronavirus este nepregătit pentru acest lucru.

Spitalul Orășenesc Târgu-Cărbunești a fost desemnat ca spital suport pentru a prelua pacienți cu coronavirus. Constantin Târziu, managerul Spitalului din Târgu-Cărbunești, a declarat că unitatea medicală pe care o conduce este nepregătită pentru a intra în sistemul de preluare a pacienților cu COVID 19. În prezent, nu există echipamente de protecție și materiale într-o cantitate suficientă.

Constantin Târziu a declarat că materialele de protecție ajung doar pentru o perioadă de cinci zile, dacă se va lucra la capacitate maximă. Spitalul din Cărbunești are 200 de paturi și va trebui să asigure prima linie în Gorj în ceea ce privește lupta cu COVID 19. Nici dezinfectanții nu sunt într-o cantitate suficientă și vor ajunge pentru mai puțin de cinci zile, dacă se va începe primirea de pacienți. În plus, unitatea medicală a rămas și fără cinci cadre de specialitate.

Trei au plecat și doi s-au pensionat

Constantin Târziu a mai spus că a rămas și fără doi medici specialiști care au ales să se pensioneze și să plece de la unitatea medicală. Este vorba de un medic de 69 de ani și altul de 66 de ani. Un pediatru a preferat să se transfere la Spitalul din Novaci. Alți doi asistenți medicali și un brancardier au preferat să plece de la Spitalul din Cărbunești.

„Nu suntem deloc pregătiți. Acum lucrăm la pregătirea circuitelor. Ele există, dar nu sunt pregătite pentru o epidemie de acest tip și trebuie luate măsuri suplimentare. Eu îmi liniștesc în fiecare zi colegii. Își pun și ei întrebări ce va fi. Am făcut instruiri pentru a îmbrăca și dezbrăca echipamentul de protecție, să avem anumiți timpi. Materialele dezinfectante și de protecție ne ajung pentru maximum 5 zile, dacă vom primi pacienți. Am rămas și fără trei cadre care au plecat. Nu a demisionat niciun medic. Doar doi s-au pensionat. În ceea ce privește cazarea medicilor care vor intra în izolare am pregătit o secție, cea de fizioterapie. Am mai vorbit pentru o pensiune la Săcelu. Mai suntem în discuții cu un hotel din Țicleni și ni s-a promis și ceva la Târgu Jiu din partea domnului prefect. Am cerut la minister un PCR ca să putem face testele pentru pacienți și pentru colegi. Avem doar trei ventilatoare și am mai cerut 15. Ne trebuie și un aparat de anestezie și unul de radiologie. Nu avem niciun fel de medicamente pentru tratament. Ni s-a spus să trimitem un necesar și le vom primi în maximum zece zile de la Unifarm. Am mai trimis de 3 – 4 ori și pentru echipamente și ne-au spus să mai trimitem“, a declarat Constantin Târziu, managerul Spitalului Orășenesc din Cărbunești.