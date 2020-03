Situație de compromis la Slatina, unde de aproape trei săptămâni străzile sunt spălate cu soluție de apă și clor, însă conform unei proceduri legale identificate în regim de avarie.

Spălarea străzilor la Slatina, în cadrul planului de măsuri privind combaterea răspândirii noului coronavirus, se face conform unei soluții legale „speciale“. Firma de salubritate care are contract cu municipalitatea, Salubris S.A., nu are avizele necesare pentru operațiuni de dezinfecție, dar are utilajele, respectiv mașinile folosite pentru spălarea străzilor și a trotuarelor.

Pe de altă parte, firma Coral, care execută periodic dezinsecția, dezinfecția și deratizarea pe domeniul public nu are utilaje și pentru astfel de acțiuni, dar este avizată. S-a ajuns astfel la compromisul ca primăria să solicite firmei de salubritate utilajele și pe cei care le deservesc și, sub coordonarea personalului avizat, să se poată face, astfel, spălarea străzilor.

Ce spune primarul Slatinei

„Nu au autorizație. N-or avea, acum ce pot să fac? Urc eu pe mașină și spăl străzile, să vedem ce pot să pățesc!“, a declarat primarul, iritat teribil de întreaga situație în care administrațiile locale sunt puse. Primăriile sunt obligate să găsească soluții de pe o zi pe alta, se plânge primarul, în condițiile în care nici nu sunt alocate fonduri suplimentare, și nici nu este simplificată procedura, astfel încât achizițiile să poată fi făcute în regim de urgență și la nivel local.

Din acest motiv nici dezinfectant la ușa fiecărei scări de bloc nu va putea fi asigurat de marți, 31 martie 2020, așa cum obligă Ordonanța Militară nr. 4/2020, pentru că nu s-au putut identifica nicăieri produsele necesare, cu atât mai puțin care să poată fi și livrate în termen-record.

Pentru dezinfecția străzilor, firma de salubritate ar avea, deocamdată, a spus primarul, stocuri minime, iar pentru dezinfecția pe scările de bloc vor fi folosiți angajații firmei Coral. „Știu că toată lumea are nevoie, inclusiv unitățile sanitare, dar pe ăștia trei de la Coral eu nu-i dau. Bine că ne dau voie, acum, să dezinfectăm și pe domeniul privat“, a mai spus primarul, în contextul discuției despre solicitările care vin într-un ritm impresionant de la diverse instituții către firmele avizate pentru astfel de operațiuni.