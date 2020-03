Cioloş: PLUS nu va mai face declaraţii politice

Preşedintele PLUS, europarlamentarul Dacian Cioloş, a anunţat că membrii partidului nu vor mai face declaraţii politice şi vor intra într-un „armistiţiu politic total” până la trecerea crizei generate de coronavirus, informează Agerpres.

„Trecem printr-o perioadă extrem de grea, fără precedent de la Al Doilea Război Mondial încoace. Trăim vremuri în care avem nevoie în primul rând de solidaritate umană. Nimeni nu are dreptul să caute câştig electoral folosindu-se de criza asta fără precedent, de tragediile unor familii şi comunităţi. Împreună cu colegii mei din PLUS am decis următorul lucru: nu vom mai face declaraţii politice. Intrăm într-un armistiţiu politic total până la trecerea crizei în care ne găsim. Nu mai e timp acum doar de comentarii politice de pe margine. Vom fi alături de instituţiile statului român şi de eforturile pe care le au de făcut, o să susţinem Preşedinţia, Guvernul, autorităţile locale să traverseze cu efecte cât mai mici criza asta de proporţii”, a scris Cioloş pe Facebook.

Potrivit acestuia, PLUS se va alătura efortului medical, economic şi social, contribuind cu tot ce poate la depăşirea situaţiei.

„Dacă suntem oameni responsabili, avem datoria să menţinem echilibrul social, să evităm panica, să sprijinim oamenii să treacă peste încercarea asta. Cer instituţiilor statului să nu ezite să folosească toate resursele pe care societatea le poate pune la dispoziţie. Mă pun pe mine şi pe toţi colegii mei, cei 20.000 de membri ai PLUS, la dispoziţia autorităţilor române. Sunt oameni cu experienţă, unii dintre ei chiar cu experienţă guvernamentală, care o să fie la dispoziţia Guvernului să ajute în domeniile importante acum, precum: sănătate, economie, social, agricultură sau acolo unde e nevoie. Şi facem lucrul acesta fără nicio pretenţie şi fără nicio aşteptare în schimb”, a menţionat liderul PLUS.

Cioloş a mai precizat că acum este necesară rezolvarea urgenţelor, iar apoi va exista timp pentru a discuta despre vinovăţii.

„Acum trebuie să rezolvăm urgenţele şi vom avea apoi timp să discutăm şi despre vinovăţii, să tragem concluziile necesare şi să învăţăm să nu ne mai lăsăm folosiţi de oameni fără scrupule. Dar vom face asta numai după ce trece criza”, a arătat Dacian Cioloş.