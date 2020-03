Virgil Popescu: Este foarte importantă calitatea materialului în producţia de combinezoane

Calitatea materialului este foarte importantă în producţia de combinezoane, întrucât acestea sunt îmbrăcate de medici, asistente, de brancardieri care sunt în prima linie de luptă cu acest virus şi ele trebuie să fie etanşe, a declarat luni ministrul Economiei, Virgil Popescu, informează Agerpres.

El a menţionat că sunt companii româneşti care produc deja sau doresc să producă combinezoane.

„Aceeaşi companie din Maramureş (Taparo, n.r.) produce 1.000 de combinezoane zilnic. Ei pot să producă în acest moment combinezoane. Mai am discuţii cu mai multe firme din România. O altă firmă din Iaşi doreşte producerea de combinezoane. Am observat că şi la Neamţ există companii care produc în momentul de faţă. Tocmai de aceea, prin ordonanţa militară de aseară, am autorizat pentru avizare şi autorizare în mai multe structuri ale Ministerului Apărării Naţionale care să poată face o autorizare rapidă a acestor materiale pentru că este foarte important de ştiut (şi aici vă rog să transmiteţi tuturor companiilor care doresc să producă) că este foarte importantă în producţia de combinezoane calitatea materialului. Acele combinezoane sunt îmbrăcate de medici, asistente, de brancardieri care sunt în prima linie de luptă cu acest virus şi ele trebuie să fie etanşe, să nu avem îmbolnăviri în rândul personalului medical, de aceea cred în continuare că acel material să fie testat. Nu este o producţie simplă de combinezoane de protecţie. Ele trebuie să fie şi impermeabile la pătrunderea virusului”, a menţionat Virgil Popescu, la Digi 24.

Ministrul Economiei a precizat că doreşte să fie un producător de materiale esenţiale în România, să nu mai depindem de importurile din alte ţări, de importurile din China. „Împreună cu mai multe firme private şi cu capital de stat am pornit această bătălie pe care cred că o vom câştiga până la urmă. Aseară am făcut prima postare pe pagina de Facebook. Aşa cum am promis, grupul Taparo din Maramureş, printr-o companie a grupului, a pornit producţia de măşti chirurgicale în România. Primele 150.000 de măşti pe zi se vor produce începând de astăzi în Maramureş”, a mai spus ministrul Economiei.

Potrivit acestuia, astăzi vor porni producţia, iar din data de 15 aprilie, producţia va creşte la 500.000 de măşti pe zi şi 150.000 de măşti FFP3, măşti necesare spitalelor din România. „În paralel, compania statului Romarm din industria de apărare va achiziţiona aceleaşi linii de producţie, în aşa fel încât simultan să avem în România şi o capacitate strategică şi a statului român să producem, practic să dublăm această capacitate de producţie de măşti în România”, a adăugat Virgil Popescu.