Aproape 100 de persoane au cerut ajutor autorităților pentru cumpărături

Mai puţin de o sută de persoane au cerut în ultimele zile ajutor pentru cumpărături Direcției de Asistență Socială, din cadrul Primăriei Târgu Jiu, la numărul special 0253.238.054.

Acesta este disponibil de luni până vineri, de la 8 dimineața, timp de opt ore. Cetățenii de peste 65 de ani cu probleme de deplasare sau singuri pot cere ajutor autorităților pentru cumpărături. Se realizează o listă cu alimentele, medicamentele sau alte bunuri de care este nevoie, iar un funcționar special desemnat va merge la cumpărături cu banii primiți de la beneficiar.

„În cele câteva zile de când am pus la dispoziție acest număr de telefon am avut sub 100 de apeluri. De asemenea, dintre cei care au sunat, doar 10% s-a dovedit că aveau nevoie de personalul de la primăriei pentru cumpărături. După discuția telefonică, ne-au spus că au o rudă sau un vecin care îi poate ajuta și să mergem la cei care au cu adevărat nevoie și nu pot să iasă din casă, din cauza condiției fizice. Numărul rămâne disponibil zi de zi și îi rugăm pe cetățenii de peste 65 de ani să sune, pentru că vor fi ajutați. Este mai bine să stea acasă, mai ales dacă au și probleme medicale“, a declarat Marcel Romanescu, primarul din Târgu Jiu.

Mai multe curse pentru Transloc

În municipiul Târgu Jiu se află în izolare aproape 600 de persoane. Acestea beneficiază de hrană din partea Primăriei Târgu Jiu. Potrivit unei decizii recente a Consiliului Local Târgu Jiu, fiecare persoană aflată în izolare beneficiază de un ajutor de 30 de lei pe zi. Municipalitatea cumpără alimente de suma respectivă și le oferă persoanelor izolate.

„Noi ne ocupăm de persoanele aflate în izolare. Hrana este de 30 de lei pe zi pentru fiecare persoană. Dacă apar probleme, ne ocupăm punctual de fiecare situație. Am avut un caz care spunea mereu că nu a primit pachetul. Până la urmă, a fost filmat de funcționar în momentul în care a ridicat pachetul și nu a mai avut ce să spună când a anunțat din nou că el nu a primit alimente. Sunt tot felul de cazuri pe care le întâlnim. Ne organizăm, să nu fie probleme“, a mai spus Marcel Romanescu, edilul din Târgu Jiu. De asemenea, Transloc Târgu Jiu a suplimentat numărul de curse pentru ca în mijloacele de transport să fie cât mai puțini pasageri.