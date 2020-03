Cu turma în lanul de grâu, în plină stare de urgență: „Bineînțeles, poliția, cu mâinile în sân!“

Șeful Stațiunii de Cercetare Dezvoltare Agricolă Caracal a fost amenințat și alergat pe câmp de doi proprietari de animale ale căror turme le-a suprins în lanul de grâu al stațiunii. Evenimentul s-a produs sâmbătă, 28 martie 2020, pe un câmp din Stoenești, județul Olt. Acolo, Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Caracal exploatează aproximativ 500 hectare de teren. În zona în care coordonatorul instituției, Cătălin Bran, a suprins un cioban cu o turmă de oi, stațiunea are cultivate 50 hectare cu grâu.

Nu ar fi pentru prima dată când ciobanii își pasc turmele direct în culturile fermierilor, a declarat Bran. La scurt timp de la întâlnirea cu ciobanul, în zonă au apărut și proprietarii animalelor, iar de aici s-a iscat un adevărat scandal, terminat în fața sediului poliției din Stoenești.

„Eu am coborât din mașină să scot oile din grâu, între timp au venit doi indivizi, proprietarii, direct pe teren, peste grâu, cu mașina, au pus mașina lor în fața mașinii mele, iar eu, văzând că-s agresivi, aceștia coborând din mașină cu două bâte, unul pe-o parte, altul pe-o parte, am urcat în mașină, am întors și-am încercat să plec. Am mers direct la Poliție. Ei, au luat-o și ei după mine, să mă urmărească și s-au oprit la poliție. Acolo, scandal. «Te tăiem, îți luăm gâtul, îți facem, te omorâm.. » Că ce-ai cu noi, că ne spui tu nouă ce să facem și unde să facem…!

Bă, oameni buni, noi investim zeci de mii de lei în terenul ăla, în cultura aia, nu ca s-o pașteți voi și s-o distrugeți. Bineînțeles, poliția, cu mânile în sân. Știți, haideți, după ce trece starea de urgență, că acuma suntem cu alte probleme“, a povestit Cătălin Bran cum au decurs evenimentele.

Data viitoare va face plangere la Parchet

Șeful Stațiunii spune că îi înțelege pe polițiști, care în această perioadă au foarte mult de muncă, însă pe de altă parte este hotărât să nu se mai limiteze la o simplă plângere la poliție împotriva proprietarilor de animale, ci să se adreseze Parchetului de pe lângă Judecătoria Caracal, pentru că e vorba atât de distrugere, cât și de amenințare.

Bran mai spune că ar fi nevoie de o înăsprire a legislației astfel încât proprietarii de animale, care încasează subvenții de la stat, dar care nu pot face dovada că dețin terenuri pentru creșterea animalelor, să nu mai poată desfășura o astfel de activitate. Reprezentanții IPJ Olt nu au venit, până la ora redactării acestui articol, cu precizări legate de acest caz.