Craiova: Pavilionul Spitalului Filantropia de langa Infectioase devine spital suport pentru coronavirus

Factorii de decizie din Dolj au decis, in urma unei sedinte care a avut loc sambata, ca pavilionul Spitalului Municipal Filantropia, situat in imediata vecinatate a Spitalului de Boli Infectioase „Victor Babes” din Craiova sa devina spital suport pentru trierea persoanelor suspecte de coronavirus, de pe teritoriul judetului Dolj.

Maternitatea nu devine spital suport

Restul Spitalului „Filantropia”, de pe Calea Severinului, unde exista si Maternitatea nu va mai fi folosit drept spital suport, cum se discutase initial.

In felul acesta, suspectii de coronavirus nu vor fi cazati in imediata vecinatate a Maternitatii.

Ce inseamna spital suport pentru triaj

In urma celor discutate sambata de factorii de decizie de la nivelul Doljului, in pavilionul Spitalului Filantropia situat langa „Infectioase” vor fi cazate toate persoanele suspecte de coronavirus. Acolo se va face trierea. Inclusiv persoanele aflate in izolare la domiciliu care incep sa aiba simptome si suna la numarul unic de urgente 112 vor fi duse in acest spital suport de triere. Persoanele suspecte, care prezinta simptomatologia coronavirusului vor fi testate. Daca testul iese negativ, atunci persoanele sunt trimise la sectii sau la spitale care sa le permita tratarea afectiunuilor pentru care au solicitat ingrijiri medicale. In cazul in care testul de COVID – 19 iese pozitiv, atunc suspectii sunt internati la Spitalul de Boli Infectioase. Acesta impreuna cu Spitalul Judetean de Urgenta Craiova sunt singurele din judet care sunt dotate cu aparatura de testare pentru COVID-19.

In judet mai sunt spitale suport de triere toate spitalele orasenesti. Este vorba de unitatile spitalicesti din Bailesti, Dabuleni, Filiasi si Segarcea.

In urma sedintei de sambata, luni, prefectul de Dolj, Nicusor Rosca, va propune Comitetului pentru Situatii de Urgenta aprobarea propunerii ca pavilioanele Spitalului Filantropia situate langa Spitalul de Infectioase sa devina spital suport pentru trierea suspectilor de coronavirus.