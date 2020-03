Cel mai mare spital din județul Gorj are dotări minime, în ceea ce privește activitatea medicală de urgență, ventilatoare pentru respirație mecanică.

În cazul în care va fi nevoie de o mobilizare masivă pentru a salva viețile pacienților cu COVID-19, Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu nu ar avea la dispoziție decât un număr de 17 ventilatoare. Echipamentele respective sunt vitale pentru cazurile grave de infecție cu noul coronavirus. După cum se cunoaște, este nevoie de ventilație mecanică pentru ca pacienții să poată să supraviețuiască. Dumitru Vienescu, managerul interimar al Spitalului Județean de Urgență din Târgu Jiu, a declarat că în momentul de față unitatea medicală are la dispoziție numai 17 ventilatoare, însă toate sunt funcționale. Aceasta ar fi partea pozitivă a lucrurilor.

Ce se întâmplă dacă sute de pacienți vor avea nevoie de ventilatoare?

Nimeni nu știe ce se va întâmpla dacă, într-un scenariu sumbru, zeci sau chiar sute de pacienți din județul Gorj vor avea nevoie de ventilatoare, adică să fie ajutați de aparate să respire. Doar 17 persoane ar avea privilegiul să beneficieze de echipamentele respective. Dumitru Vienescu a mai spus că a solicitat Ministerului Sănătății încă 23 de ventilatoare. Nu se știe exact când vor ajunge aparatele respective sau dacă vor ajunge și în ce cantitate. Cert este că unitatea medicală din Târgu Jiu nu are fondurile necesare pentru achiziții. Acestea trebuie să vină de la Consiliul Județean Gorj. Bugetul Spitalului Județean de Urgență din Târgu Jiu este folosit lună de lună în procent de 80% pentru plata salariilor personalului medical și nemedical. Așadar, banii care rămân sunt foarte puțini.

Consiliul Local a alocat fonduri pentru şase ventilatoare

Dată fiind pandemia de coronavirus, Consiliul Local Târgu Jiu a pregătit un proiect de hotărâre pentru alocarea de fonduri în vederea achiziției de echipamente medicale pentru Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu. Este vorba de şase ventilatoare noi. Suma care va fi decontată Spitalului Județean este de peste 600.000 de lei, fără TVA. Așadar, și în acest caz, ca și în cazul solicitărilor adresate Ministerului Sănătății, va fi nevoie de timp pentru a fi realizate achizițiile. Teoretic, dacă programul de achiziții anunțat se va concretiza, Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu ar trebui să aibă la dispoziție 46 de ventilatoare. Nici acesta nu ar fi un număr suficient, dar ar fi încurajator față de 17 ventilatoare la un județ cu peste 300.000 de locuitori.

Spații de izolare pentru pacienții suspecți de COVID-19

În privința pregătirilor pentru a primi un număr mai mare de suspecți de COVID-19 sau chiar persoane infectate, la nivelul unității spitalicești din Târgu Jiu este disponibilă Secția de Boli Infecțioase cu 50 de locuri. Mai sunt alte 50 de locuri la Secția Dermato. În momentul de față, în cadrul Secției Boli Infecțioase sunt internate 15 persoane. Este de precizat că luni se aflau internate opt persoane, iar marți au mai fost aduse şapte persoane suspecte de COVID-19. Este vorba, în general, de pacienți care provin din izolare sau din centrele de carantină de pe raza municipiului Târgu Jiu. Potrivit conducerii Spitalului Județean de Urgență din municipiu, toți pacienții suspecți de COVID-19 sunt izolați în camerele în care se află și nu au contact unul cu celălalt. Cel mai probabil, dacă numărul de internări va crește, va trebui să fie ocupate și paturile care acum sunt libere.

800 de paturi sunt libere

Mangerul Dumitru Vienescu a precizat că este în grafic realizarea externărilor cazurilor care nu reprezintă urgențe, potrivit deciziei luate la nivel central. Astfel, din cele o mie de paturi cât are unitatea medicală, ar fi libere 800. „Noi am început acțiunea de triaj al bolnavilor și am eliberat foarte multe paturi. La ora la care stăm de vorbă, sunt deja libere aproximativ 800 de paturi din totalul de 1.000. În baza noilor ordine, vor face un nou triaj la nivelul celor 200 de pacienți internați și vor fi continuate externările. Pe unele secții nu vor mai rămâne deloc pacienți. Cazuri grave sunt la Oncologie. Vedem ce vor decide medicii. Vom elibera cât mai multe paturi pentru a fi pregătiți în cazul în care va fi nevoie. Acestea sunt dispozițiile și le aplicăm“, a declarat Dumitru Vienescu, managerul interimar al Spitalului Județean de Urgență din Târgu Jiu.

Au început lucrările pentru laboratorul de testare și diagnosticare pentru COVID-19

În același timp, la Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu au fost demarate procedurile de avizare și lucrările de început pentru amenajarea unui laborator de testare și diagnosticare a pacienților suspecți de COVID-19. Linia completă va fi cumpărată cu ajutorul unui grup de oameni de afaceri din Târgu Jiu. În mai puțin de patru săptămâni, se speră ca laboratorul să fie funcţional și să fie realizate primele teste.

„Deja am identificat spațiul. Va fi în zona Secției de Boli Infecțioase, de la Pasarelă. Va fi nevoie să realizăm o compartimentare specifică pentru a îndeplini normele de securitate cerute pentru astfel de laboratoare. Obiectivul nostru este ca în mai puțin de o lună să avem acest laborator funcţional și personalul să fie instruit pentru a putea să le folosească. Vom avea nevoie de asistenți specialiști, de biologi. Avem personal de acest tip la Laboratoarele Spitalului Județean. Putem transfera de acolo, să începem imediat activitatea, și vom angaja până atunci personal pentru laboratoarele existente. Sunt soluții“, a mai spus Dumitru Vienescu. Potrivit datelor publicate marți de către Direcția de Sănătate Publică Gorj, numărul de persoane aflate în autoizolare la domiciliu, în județ, era de 2.414, iar numărul persoanelor aflate în carantină, 229. De asemenea, cinci gorjeni au fost depistați cu COVID-19.